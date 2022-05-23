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ثقافة
كتاب لجمال سند السويدي.. صدور «الحسابات الخاطئة» بالإنجليزية
غلاف الكتاب
24 مايو 2022 01:48

أصدرت النسخة الإنجليزية من كتاب «جماعة الإخوان المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.. الحسابات الخاطئة» لمؤلفه معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وسيتم قريباً تداول الكتاب عبر دور النشر الوطنية والعربية والأجنبية في مختلف دول العالم، ولاسيَّما بعد صدور الكتاب بنسخته العربية، والذي لقي نجاحاً كبيراً وانتشاراً واسعاً بين المثقفين في مختلف الدول.
والكتاب يقدِّم دراسة مُعَمَّقَة لتجربة «جماعة الإخوان المسلمين» في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويغطّي فراغاً بحثيّاً كبيراً بشأن هذا الموضوع، إذ إن هذه التجربة لم تُدرَس سابقاً دراسة كافية، واقتصر ما ورد بشأنها على مقالات صحفيَّة، وتغطيات إعلاميَّة، أو دراسات جزئيَّة، فضلاً عن الحديث الشفهيّ الذي دار، ولا يزال، حول «جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي»، التي استغلَّت البيئة السياسية والاجتماعية على مدى ثلاثة عقود في التمدُّد وتعزيز الوجود، حتى ظنت أن ساعدها قد اشتدَّ، وانتظرت أيَّ أزمة كي تعلن نيَّاتها الحقيقية، لكنَّ هذا لم يتحقق لها.
ويركّز هذا الكتاب على نشأة جماعة «الإخوان المسلمين» وتاريخها في دولة الإمارات العربية المتحدة، مستهدفاً دراسة ممارساتها، وتشريح سلوكياتها ورؤاها الفكرية والسياسية، منطلقاً من الإدراك التامِّ أن أفكار «جماعة الإخوان المسلمين» لا تعبّر عن الإسلام، ولا تعكس صورته النقية، لأن الاستسلام لمزاعمها في هذا الشأن إساءة بالغة إلى الدين الحنيف. 

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