«الدولي للدراسات الاستراتيجية».. يشارك بـ«أبوظبي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، خلال الفترة من 23 إلى 29 مايو الجاري.

وقال الدكتور علم الدين عبد الله، مدير المركز، إن المركز يأمل من مشاركته في هذه الدورة في نشر المعرفة المجتمعية والسياسية، والتعريف بالمركز ورؤيته ونشر رسالته وإبراز أهدافه، وعرض إصداراته وتوزيعها على المهتمين بالقضايا السياسية والجيوسياسية والعلاقات الدولية.

وأوضح «خلال أيام المعرض، سينشط المركز على إقامة شراكات استراتيجية وبناء قنوات تواصلية مستدامة مع مراكز الدراسات والخبراء والباحثين المحليين والدوليين، فضلاً عن بناء تفاهمات لتنظيم وإدارة ندوات وورش عمل على المستويين المحلي والدولي».

وأضاف مدير المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، قائلاً «يسعى المركز لخدمة المجتمع، ويعمل على تحقيق الانتشار والتطور وتفعيل التواصل مع المجتمعات السياسية دولياً، وإجراء الدراسات المنهجية والعلمية والاستشرافية، وكذلك البحوث الميدانية والمقترحات في دولة الإمارات وخارجها.

وسيقدم المركز، في معرض هذا العام، مجموعة من الأعمال التحليلية في الفضاءات السياسية، والعلاقات الدولية، والجيوسياسية، والتغيرات الاقتصادية، والجيواقتصادية، والتحولات الدينية والاجتماعية، وإشكاليات التطرف والإرهاب، كما يركز على التحولات الكبرى في الخريطة الدولية الناتجة من جائحة (كوفيد-19)، وأزمة أوكرانيا.

يذكر أن المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية منصةٌ مؤسسية بحثية مقرها أبوظبي تنتهج الأطر المفاهيمية والدلالات سبلاً لإجراء الدراسات والبحوث الاستراتيجية الطابع بمختلف أشكالها، التي تتضمن الكتب والدوريات والمجلات، والمتصلة بالشؤون السياسية والجيوسياسية والاقتصادية الدولية والشرق أوسطية والخليجية، وغيرها.