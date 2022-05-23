«راكوتين كوبو» الكندية.. تعتمد «العربية»

أبوظبي (الاتحاد)

كشف المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية، الذي اختتم فعاليات دورته الأولى أمس، بتنظيم من مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، ضمن فعاليات «معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022»، عن إعلان منصة «راكوتين كوبو» إحدى الشركات الكندية الرائدة المتخصصة في بيع الكتب الرقمية اعتماد اللغة العربية لتكون لغة تصفّح أساسية للمستخدمين، وذلك خلال الربع الأخير من العام الجاري.تهدف هذه الخطوة التي اتخذتها الشركة التي تعدّ ثاني أكبر منصات بيع الكتب الرقمية في العالم، إلى تعزيز وإثراء قطاع بيع الكتب الإلكترونية، وإيجاد سوق رقمي واعد لتداول الكتب على نطاق أوسع.

جاء ذلك خلال كلمة رئيسة ألقاها مايكل تامبلين، الرئيس التنفيذي للشركة، خلال استضافته ضمن فعاليات المؤتمر، الذي استعرض تاريخ الشركة، ومكانتها، والسياسة التي تنتهجها لفتح واكتشاف المزيد من الأسواق الناجحة لبيع الكتب الرقمية، كما تناول أهمية الدعم الذي توليه الحكومات لمنصات الكتاب الإلكتروني وضرورتها في تعزيز حضور هذا النوع من الكتب، كما بيّن جملة من المواضيع التي تبيّن قيمة وأهمية الكتاب الرقمي في ظلّ كلّ تلك التطورات التي يعيشها العصر.

وأشار تامبلين إلى أن «راكوتين كوبو» تسعى لتعزيز حراك تحويل الكتب وجمعها بصيغ مختلفة ما يخفف العبء على الناشرين الذين لا يملكون هذه الألية، فيما نوّه إلى ضرورة أن يعزّز الناشرون من سلاسل التوريد الخاصة بهم ويسعوا نحو الارتقاء بما يقدّمونه من أعمال مستفيدين من مختلف أصناف الدعم ولاسيما الحكومي الذي أكد أنه ضروري ومهمّ لتحقيق النجاحات في القطاع، كما تناول العديد من المحاور التي سلّطت الضوء على مكانة الكتاب الرقمي كمنافس يمدّ القرّاء حول العالم بكلّ ما يطمحون له من معارف.

يشار أن شركة «راكوتين كوبو»، ومقرها أونتاريو في كندا، تعد ثاني أكبر علامة تجارية للقراءة الإلكترونية على مستوى العالم، وتقدّم لقرّائها العالميين أكثر من 7 ملايين عنوان بـ76 لغة، وتوفّر كتباً إلكترونية إلى 190 دولة، بالإضافة إلى توسعة عملياتها التي تتجاوز 25 دولة، هذا فضلاً عن استقطاب أكبر عدد من القرّاء العرب.