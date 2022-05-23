«الشارقة القرائي للطفل» يختتم 12 يوماً من المعرفة والمتعة

الشارقة (الاتحاد)

أخذ «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، زوّار دورته الـ 13، من الكبار والصغار، إلى عالم مدهش من المتعة والتعلم واللّعب، حيث تحولت قاعات مركز إكسبو الشارقة إلى مساحة مفتوحة لاكتشاف المواهب والإبداعات والفنون، إذ خصص المهرجان، الذي اختتم فعالياته أمس الأول الأحد (22 مايو)، منصات لسلسلة من الورش الفنية، والرياضية، والتكنولوجية، والموسيقية، وغيرها من الفعاليات.

وجسّد المهرجان، الذي حمل هذا العام شعار «كوّن كوّنك»، رؤية الشارقة تجاه الاستثمار في الأجيال الجديدة وتطوير المهارات والإبداعات، حيث جمع 112,350 ألف زائر في فضاء واحد وسط حكايات وقصص وعلوم ومعارف قدمها 139 ناشراً، بحضور ومشاركة نخبة من الكتاب والفنانين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم.

وتوّج المهرجان جهوده للنهوض بصناعة الكتاب في المنطقة والعالم، بمكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، حيث وجّه سموه بتخصيص 2.5 مليون درهم لتزويد مكتبات الشارقة بأحدث الإصدارات من الكتب العربية والأجنبية التي عرضها المهرجان.

وفي إضافة نوعية جديدة لبرنامج المهرجان، شهدت دورة هذا العام انعقاد أول مؤتمر من نوعه في العالم بعنوان «مؤتمر الموزعين الدولي»، الذي نظمته «هيئة الشارقة للكتاب» بمشاركة 385 موزعاً وناشراً وبائع كتب من 56 دولة، ضمن جهود إمارة الشارقة للارتقاء بمنظومة صناعة الكتاب ودعم الناشرين والموزعين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

ونظّم المهرجان على مدار أيامه أكثر من 1900 فعالية تنوعت ما بين عروض مسرحية وفنية وورش إبداعية وجلسات حوارية، ناقشت قضايا وموضوعات تتناول حاضر ومستقبل أدب الطفل، وتطوير المحتوى الإعلامي الموجه للأطفال واليافعين عبر الوسائل المختلفة، شملت 120 فعالية ثقافية، و130 عرضاً فنياً ومسرحياً، و1140 فعالية للطفل، منها 750 ورشة عمل، قدمها 11 ضيفاً من 14 دولة.

أحمد العامري

وفي ختام المهرجان، قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «إن مهمة بناء أجيال جديدة تملك أدوات المعرفة وتعرف قيمة الكتاب وقادرة على المساهمة في نهضة بلدانها، مهمة متواصلة وليس لها تاريخ انتهاء، وهي جوهر أي مشروع حضاري يعرف مراكز قوته، لهذا نحن في الشارقة نمضي بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، ورعاية قرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، لتظل جهود المهرجان وأثره متواصل طوال العام، وتبدأ من الشارقة وتمتد لتصل مختلف بلدان المنطقة والعالم».

خولة المجيني

من جانبها، قالت خولة المجيني، منسق عام مهرجان الشارقة القرائي للطفل: «هذا العام كان التعليم التفاعلي والمعرفة المرتبطة باللعب هي السمة العامة لبرنامج ورش وأنشطة المهرجان، تجسيداً لشعاره الذي يرتبط بفعل القراءة بمفهومها الواسع، ويشمل الكتب وتأمل الرسوم وتذوق العروض الفنية، وتشجيع الأطفال على تنمية مواهبهم الإبداعية بالاستفادة من كافة منابع المعرفة وأشكالها».