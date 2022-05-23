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ثقافة
«زيتورا» تُلهب الحماس في «الشارقة القرائي 13»
«زيتورا» تُلهب الحماس في «الشارقة القرائي 13»
23 مايو 2022 18:57

الشارقة (الاتحاد)

شهد اليوم الختامي لفعاليات «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، في دورته الـ13، الذي عقد في مركز إكسبو الشارقة، عرض مسرحيّة «زيتورا»، التي تروي بقالب مسرحي خيالي قصة مملكة «زيتورا» الخيالية.
ولقيت المسرحيّة إقبالاً لافتاً من الأطفال، من مختلف الفئات العمرية، والعائلات الذين تفاعلوا مع الحركات المسرحيّة المميزة التي أداها الفنانون على المسرح، ومن أبرز أبطال العمل: هنادي الكندري، ليالي دهراب، وديمة أحمد، إيمان فيصل، هبة الدري، فتات سلطان، محمد الحداد، أحمد النجار، حسن عبدال، والزين بوراشد.
وتعدّ المسرحيّة من أحدث ما أنتجه المسرح الكويتي، حيث تميّزت عن المعتاد في شكل المسرح والاستعراض وتركيبة العمل وطاقمه، وجاء العمل الفنّي من تأليف جاسم الجلاهمة، وإخراج شملان النصار.

مهرجان الشارقة القرائي للطفل
مركز إكسبو الشارقة
الشارقة
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