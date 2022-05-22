«الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية» يرصد أحدث توجهات قطاع النشر

فاطمة عطفة (أبوظبي)

ناقش «المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية» الذي انطلق بدورته الأولى صباح أمس، بتنظيم من مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، ضمن فعاليات الدورة الـ31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، أحدث التوجّهات وأبرز التحديات التي يواجهها قطاع النشر، مستعرضاً أهم الحلول والمقترحات الرامية للارتقاء به، بمشاركة نخبة من الناشرين والخبراء العرب والغربيين. تناول المؤتمر الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أحدث التوجّهات في مجال صناعة النشر والمحتوى العربي، حيث شكّل منصّة فاعلة لتسهيل سبل الحوار بين جهات النشر، وصّناع المحتوى، وقادة الفكر ورواد الأعمال على اختلاف توجّهاتهم الإبداعية.

وشهد المؤتمر حضور كلّ من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، والدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وعدد من الشخصيات الممثلة للمؤسسات المعنية بالقطاع، وناشرين يمثلون دور نشر عربية وغير عربية، ومتخصصين وحشد من الإعلاميين.

أسس راسخة

وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية شدّدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، على أهميّة إرساء أسس راسخة تُسهم في حماية حقوق النشر والملكية الفكرية، وتعزيز متانة ومرونة قطاع النشر العربي وضمان حريّته، مشيرةً إلى اللقاءات التي جمعتها مع أبرز الناشرين العرب في كلّ من المغرب، ومصر، وتونس، والمملكة العربية السعودية، مؤكدةّ أنها شهدت رغبتهم المشتركة بمواصلة تطوير قطاع النشر، على الرغم من إعرابهم عن قلقهم تجاه حالة حقوق النشر وحرية النشر في بعض دول المنطقة.

وأوضحت الشيخة بدور القاسمي استمراريّة دعم «الاتحاد الدولي للناشرين» والتزامه الكامل بالعمل مع الناشرين الأعضاء لتطوير الأطر القانونية وتنفيذها لضمان حماية الناشرين وأعمالهم، مؤكدة أهمية أن ينصب تركيزهم على بناء نماذج أعمال جديدة والانتقال من الطريقة التقليدية في التفكير إلى التوجهات الحديثة، التي تتضمن توفير الفرص للمواهب الشابة للمشاركة في عملية صنع القرار، ما يسهم في خلق بيئة مبتكرة ودعم الأفكار الإبداعية.

إثراء المحتوى

وفي كلمته الترحيبية، قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «يُشكل المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية فصلاً جديداً لمواصلة العمل برؤية وإرث المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيّان، رحمه الله، لترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً ثقافياً عالمياً ونستذكر ذلك في قوله «لا تكبر الشعوب بالتمنّي، ولكن بالعمل والإنجاز».

ونؤمن بشكل كبير بأهمية النشر والصناعات الإبداعية والدور الذي تلعبه في تعزيز حضور اللغة العربية ذات السمات الغنية والأثر العظيم في تعريف العالم على الثقافة العربية وخصوصيتها وهويتها، وهذا يتجلى في دعم قطاع النشر وإثراء صناعة المحتوى لنتحاور بإرثنا العظيم مع مختلف شعوب العالم، وما هذا المؤتمر الذي يجمع أبرز الناشرين والخبراء إلا خطوة في سبيل تحقيق تلك الرؤية، حيث يمكننا جميعاً أن نكون اليوم جزءاً من حقبة ثقافية جديدة تدعم المجتمعات ونموها الاقتصادي، حيث تكمن لغتنا في تشارك إبداعات الكلمة المكتوبة والفنون جميعها مع المجتمع، وهذا ما يعكس التزام إمارة أبوظبي في بناء قطاع ثقافي مستدام عبر استثمار 30 مليار درهم في إطار استراتيجيتها الرامية إلى دعم الصناعة الثقافية والإبداعية وتمكين صنّاعها في جميع أنحاء العالم».

واقع طموح

بدورها، أشارت آن هيات، المؤلفة الأميركية الشهيرة لمجموعة الكتب الأكثر مبيعاً، إلى وجود العديد من الفرص الطموحة لتبنّي التقنيات الجديدة والتي تساعد في دعم الملكية الفكرية وسياسات النشر، واليوم في منطقة الشرق الأوسط لدينا الكثير من القدرات والواقع الطموح الذي يبشّر بتحويل الأفكار إلى معارف على أرض الواقع، وعلينا أن نستثمر جميع الفرص المتاحة وخلق محتويات تمتاز بالكثير من الخبرات والمعارف لتوظّف ويستفيد منها الشعوب حول العالم.

احتياجات السوق

من جهة أخرى، ناقشت الجلسة الحوارية الأولى للمؤتمر والتي حملت عنوان «سوق النشر في العالم العربي: الوضع الراهن والتوجهات المستقبلية»، أفضل الأسواق الدولية لنشر الكتب باللغة العربية، وكيفية تقسيم الاستهلاك بين المؤلفات على اختلاف أنواعها، إلى جانب حجم سوق الكتب الرقمية، ومدى أهمية وجود الكتب المستوردة، لتلبية احتياجات السوق العربية.

وفي مداخلة له، قال شريف بكر، ناشر دار العربي للنشر والتوزيع: «أسواق النشر العربية صاعدة، وتنمو بشكل مستمر، وهناك قرابة 450 مليون متحدث باللغة العربية، عدا المتحدثين المقيمين في الخارج، إذ تُعد اللغة العربية ثاني اللغات المحكية في دولة السويد، في الوقت ذاته أشارت الإحصائيات إلى وجود مصر في المركز الخامس عالمياً على مستوى أعداد القرّاء».