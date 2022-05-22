«العويس الثقافية».. تنظم «السرد في الإمارات»

الشارقة (الاتحاد)

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بالتعاون مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب ندوة ثقافية بعنوان «السرد في الإمارات خلال نصف قرن»، يشارك فيها كل من الدكتورة مريم الهاشمي والدكتور الرشيد بوشعير والدكتور صالح هويدي والكاتبة نادية النجار والكاتب عبد الله النعيمي ويديرها القاص محسن سليمان، وذلك يوم الثلاثاء 24 مايو الجاري في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022 في قاعة مسرح الشباب، الساعة الخامسة مساء.

وتعد هذه الندوة قراءة منهجية أولية لشكل السرد في الإمارات خلال نصف قرن، حيث ستتم مناقشة ملامح الكتابة الروائية والقصصية، بعدما تطور السرد بطريقة ملفتة، وباتت له مساحته النقدية التي تحاول مواكبة المنجز السردي الكبير خاصة في الرواية، وقد دفع ذلك العديد من النقاد إلى متابعة هذا التطور بشكل تطبيقي.

كما تأتي هذه الندوة في سياق التوجه لدى مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية للتعاون مع المؤسسات الثقافية المشابهة في الدولة، والخروج إلى مناطق جغرافية لها عراقتها وحضورها، المميز على الساحة الثقافية محلياً وعربياً مثل معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يعد منصة معرفية وثقافية دولية بارزة.