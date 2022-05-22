زكي نسيبة: «أبوظبي للكتاب» يرسخ مكانة الإمارات كمركز معرفي وثقافي

أبوظبي (وام)

أكد معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022 - الذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 23 حتى 29 مايو الحالي، ويشارك فيه نخبة من الكتاب والمثقفين من الإمارات وعدد من دول العالم، إلى جانب المئات من دور النشر الإماراتية والعربية والأجنبية، يبرز مكانة الإمارات كمركز للامتياز المعرفي والثقافي.

وقال في تصريح بهذه المناسبة، إن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يعد القلب النابض لصناعة النشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعكس ريادة الإمارات الثقافية التي بدأت منذ 30 عاماً، برؤية حكيمة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ويسهم في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كوجهة ثقافية على مستوى العالم، وكمثال يحتذى به للابتكار والتنوع الثقافي والإبداعي الذي أصبح سمة أساسية لمجتمعنا.

وأضاف معاليه «أكد مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أهمية العلم والثقافة والمعرفة، واعتبرها ركائز أساسية للدولة القوية لإيمانه الراسخ بالدور المهم للثقافة في التنمية الشاملة، وأن الهوية الوطنية، الثقافة والتراث، لأي أمة من الأمم، تشكل أحد أهم الأعمدة التي يقوم عليها تاريخها وحضارتها، باعتبارها السمات العامة التي تميز ذلك التاريخ وتلك الحضارة، والتي يبنى عليها المستقبل الواعد القائم على أسس وقواعد متينة، تعطي القوة للأمة وتدفع أبناءها لمزيد من البناء والتطور».

وأكد نسيبة أنه بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ورعايته للثقافة، أصبح معرض أبوظبي الدولي للكتاب مهرجاناً احتفالياً أدبياً سنوياً ضخماً، يستقبل في كل عام، أكثر من 150 ألف من الأدباء، صانعي المحتوى والمبدعين ومحبي القراءة، والشغوفين باقتناء الكتاب، في شتى مجالات الثقافة والآداب والمعارف والعلوم، من جميع أنحاء العالم داخل 12 قاعة عرض تم تصميمها وفقا لأحدث طراز، ليؤكد على مكانة أبوظبي كمركز عالمي للاحتفاء بالثقافة والأدب والمعرفة، ونقطة التقاء وسوقاً لصناعة النشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال معاليه، إن استضافة أبوظبي لفعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، في دورته الحادية والثلاثين، تبرز مكانة الإمارات كوجهة أولى للامتياز المعرفي والثقافي، ونموذجاً رائداً لمجتمع يعتز بهويته الوطنية وثقافته عالمياً.