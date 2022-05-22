الإثنين 23 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة
حاكم الشارقة يوجه بتنظيم ملتقيات شعرية دورية في إفريقيا
حاكم الشارقة يوجه بتنظيم ملتقيات شعرية دورية في إفريقيا
22 مايو 2022 13:18

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة دائرة الثقافة بتنظيم ملتقيات شعرية دورية في قارة افريقيا.

وقال سعادة عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة إن مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة الجديدة في تنظيم ملتقيات شعرية دورية في افريقيا تأتي في إطار حرص سموه على رعاية اللغة العربية وآدابها حيث تستكمل هذه المبادرة الأنشطة الملتقيات الأدبية التي تنظمها دائرة الثقافة في الوطن العربي فبعد ملتقى الشارقة للشعراء الشباب ومبادرة إنشاء بيوت الشعر في الوطن العربي وملتقى الشارقة للسرد وجائزة الشارقة للابداع العربي وملتقى الشارقة للتكريم الثقافي ستبدأ الدائرة بتنفيذ المرحلة الأولى من هذه المبادرة التي ستشمل تنظيم ملتقيات شعرية في السنغال وغينيا وساحل العاج ومالي ونيجيريا وتشاد وجنوب السودان وذلك بدءاً من يونيو المقبل وفق جدول زمني للأنشطة خلال عام 2022 كما سيتم طباعة الدواوين الشعرية لشعراء هذه الدول تشجيعاً لهم وللتحفيز إلى مزيد من العطاء الشعري.

وأضاف أن مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة تشكل تجسيراً للعلاقات الثقافية مع المبدعين في كافة الدول وهذا نهج اتخذته الشارقة منذ بداية النشاط الثقافي، كما شكل اختيار الشارقة عاصمة للثقافة العربية عام 1998 وعاصمة للثقافة الإسلامية عام 2015 وعاصمة عالمية للكتاب عام 2019 محطات دعم راسخة وأساسية في سياق نهج حوار الثقافات والحضارات يتمثل ذلك في إستضافة مبدعين من معظم دول العالم ساهموا بفعالية في الأنشطة الكبرى التي تشهدها الشارقة بمجالات وحقول الثقافة المتعددة.

وأوضح العويس أن الملتقيات الشعرية في أفريقيا تشكل دعماً حقيقياً للغة العربية حيث تستضيف جامعة الشارقة والجامعة القاسمية مئات الطلبة الأفارقة الذين تمكنوا من اكتساب المهارات اللغوية العربية أثناء حضورهم الفعاليات الثقافية التي تنظمها الدائرة والتي عززت من المخزون اللغوي لديهم كما أن بيوت الشعر في البلدان العربية التي ترعى وتدعم أنشطتها الدائرة بتوجيه من صاحب السمو حاكم الشارقة شكلت منصة للشعراء الأفارقة خلال السنوات الماضية من خلال مشاركتهم في الأمسيات والمهرجانات الشعرية التي نظمتها تلك البيوت. 

المصدر: وام
أفريقيا
الشعر
حاكم الشارقة
آخر الأخبار
«قائد ودوله».. قصيدة مهداة لرئيس الدولة من محمد بن راشد
الإمارات
«قائد ودوله».. قصيدة مهداة لرئيس الدولة من محمد بن راشد
اليوم 03:00
الإمارات.. خُطى واثقة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية
الإمارات
الإمارات.. خُطى واثقة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية
اليوم 03:00
حاكم الشارقة لدى وصوله إلى مقر الملتقى بحضور سلطان بن أحمد (وام)
الإمارات
سلطان القاسمي يؤكد على ضرورة تقديم المحتوى الهادف
اليوم 03:00
في الأول من يونيو.. حظر الأكياس البلاستيكية  ذات الاستخدام الواحد بأبوظبي
الإمارات
في الأول من يونيو.. حظر الأكياس البلاستيكية  ذات الاستخدام الواحد بأبوظبي
اليوم 03:00
مواطنون: اتحاد الإمارات ركيزة المستقبل
الإمارات
مواطنون: اتحاد الإمارات ركيزة المستقبل
اليوم 03:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©