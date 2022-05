شخصيات ثقافية وأكاديمية بارزة في «أبوظبي الدولي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف الدورة الـ 31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي ينظّمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة، شخصيات ثقافية وأكاديمية عربية وعالمية بارزة، ساهمت برفد المكتبة الإنسانية بالكثير من المعارف نظير إبداعهم، وجهودهم الملموسة في حقول الأدب والفكر والترجمة والدراسات الثقافية.

من بين الضيوف المشاركين في الدورة المقبلة من المعرض، التي تقام خلال الفترة من 23 وحتى 29 مايو الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، البروفيسور البريطاني روجر آلن، أستاذ اللغة العربية والأدب المقارن في قسم لغات وحضارات الشرق الأدنى في جامعة بنسلفانيا الأميركية، الذي قدّم العديد من المساهمات في مجالات الترجمة، حيث تعرّف القارئ الغربي من خلاله على أعمال روائية لكبار الكتّاب مثل نجيب محفوظ، وجبرا إبراهيم جبرا، وعبد الرحمن منيف، ويوسف إدريس وآخرين.

محسن الموسوي

كما يشارك في المعرض د. محسن الموسوي، أستاذ الأدب العربي الكلاسيكي والحديث، والدراسات المقارنة والثقافية في جامعة كولومبيا، نيويورك، وهو باحث وناقد أدبي شهير، ساهم بفكره ومؤلفاته في إثراء المكتبة العربية بالكثير من الأعمال من بينها: «الرواية العربية: النشأة والتحوّل»، «عصر الرواية»، «ثارات شهرزاد: فنّ السرد العربي الحديث»، «الاستشراق في الفكر العربي»، «الرواية العربية بعد محفوظ» وغيرها.

هومي بابا

في الوقت ذاته، سيطّلع الجمهور على منجزات وأعمال البروفيسور «هومي بابا»، أستاذ العلوم الإنسانية، قسم اللغة الإنجليزية وقسم الأدب المقارن، والمدير المؤسس لمركز ماهيندرا للعلوم الإنسانية في جامعة هارفارد، كما شغل منصب مستشار أول في العلوم الإنسانية لرئيس وعميد جامعة هارفارد. وأسهم بابا في إنجاز العديد من الأعمال التي تبحث في نظرية ما بعد الاستعمار والتغيّر الثقافي والقوّة والفنّ المعاصر والكونية، وله مجموعة واسعة من المؤلفات أبرزها «موقع الثقافة» ‹The Location of Culture›، الذي أعيد طبعه بوصفه أحد أبرز الكلاسيكيات في المجال، وكتاب «الأمة والسرد» ‹Nation and Narration› والعديد من الدراسات والمقالات الأخرى.

أيضاً يستضيف المعرض البروفيسورة غاياتري شاكرافورتي سبيفاك، أستاذة العلوم الإنسانية في جامعة كولومبيا، وهي عضو مؤسس في معهد الأدب المقارن والمجتمع. سبيفاك شخصية عالمية رائدة في قضايا المرأة واللغة والتنمية، ولها العديد من الإصدارات، منها ترجمة كتاب «من علم النحو (1976) Of Grammatology عن الفرنسية لجاك دريدا، و«في عوالم أخرى: مقالات في السياسة الثقافية» (1987) In Other Worlds: Essays in Cultural Politics وغيرها من الأعمال.