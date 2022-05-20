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ثقافة
«جمعية الناشرين»: «منصة» تعرض 127 كتاباً للأطفال
طفل يتفقد جناحا للكتب
20 مايو 2022 23:55

الشارقة (وام)
يستضيف جناح جمعية الناشرين الإماراتيين في «الشارقة القرائي للطفل» في مركز إكسبو الشارقة 17 دار نشر من أعضائها تعرض 127 عنواناً في أدب الأطفال واليافعين من خلال مبادرة «منصة»، التي تهدف لتوحيد جهود الناشرين المنضوين تحت الجمعية ودعم قطاع النشر في الإمارات، من خلال توفير جناح موحَّد يحتضن أبرز إصداراتهم. 
وأكد راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، الحرص على إثراء مهرجان الشارقة القرائي للطفل بإصدارات تعنى بأدب الأطفال واليافعين وترسخ القيم والأخلاقيات البنّاءة في نفوسهم من خلال نخبة مختارة من الكتب التي تتنوع ما بين القصص التربوية والتعليمية وإصدارات تثري مهارات الأطفال الفكرية والعملية، وأخرى تبرز قيم وجماليات التراث المحلي أمام الأطفال ما يعطي الصغار وأولياء الأمور فرصة الاختيار بين الموضوعات التي تناسب أعمارهم وميولهم القرائية.

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