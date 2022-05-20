«أبوظبي للكتاب» يعتمد «نظام رصد المبيعات»

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي «نظام رصد المبيعات»، الذي سيطبق في الدورة الـ31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، والذي يسمح بتقديم معلومات فورية ومحدّثة عن حركة بيع الكتب والمواد داخل المعرض، ويتيح للعارضين إمكانية الحصول على بيانات وتقارير تفصيلية حول المبيعات يومياً.

ويسعى المركز من خلال هذا النظام إلى توفير تجربة بيع سهلة ومريحة للعارضين والزوّار على حدّ سواء، كما يسهم في وضع دراسة فاعلة ترصد واقع مبيعات معارض الكتب، وتفتح المجال للاطلاع عن قرب أكثر على اهتمامات الجمهور ورغباتهم، إلى جانب الوصول إلى قاعدة بيانات موثّقة بما يتعلّق بعمليات بيع الكتب والمواد المعروضة مما يخدم الرؤى المستقبلية ويرتقي بمستوى الخطط وإمكاناتها التطويرية.

وقال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة ومدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب: «نعيش الآن عصراً متطوراً يمتاز بإمكانياته التكنولوجية المتقدمة، وقد حرصنا في المركز على الاستفادة من كلّ تلك التقنيات وتسخيرها خدمة للحراك الثقافي ومكانة معرض أبوظبي الدولي للكتاب والمعارض التي ننظمها في المركز، بما يسهم في الارتقاء بواقع النشر وصناعة الكتاب، وإيجاد آليات جديد لعمليات بيع الكتب، حيث يضطلع النظام بتوفير بنية تقنية فائقة الدقّة والذكاء تمتاز بأعلى المعايير التي ستوفر الجهد والوقت والتكاليف المالية وترصد حركة البيع بدقّة خدمة للعارضين والزوّار على حدّ سواء. ونتطلع لأن تكون هذه التقنية فرصة واعدة للنهوض بقطاع النشر لا سيما أننا اليوم في فترة التعافي من الجائحة التي أثرت على حجم مبيعات الكتب عربياً وعالمياً».