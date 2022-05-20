«تريندز» يرفد «أبوظبي للكتاب» بأكثر من 150 إصداراً بحثياً

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات كراعٍ فضي في الدورة الحادية والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022، بأكثر من 150 إصداراً تتنوع بين كتب أصيلة ومترجمة ومجموعة من السلاسل العلمية.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، إن معرض أبوظبي الدولي للكتاب منصة معرفية ثقافية عالمية سنوية مهمة، وفرصة للالتقاء بالمثقفين والناشرين والكتاب، وهو محطة مهمة للتعريف بإصدارات المركز وبطبيعة عمله البحثي.

وأضاف أن مشاركة «تريندز» في المعرض، كراعٍ فضي، تأتي في إطار الحرص على الحضور الفاعل للمركز في المحافل الثقافية العالمية، خاصة في مثل هذا المحفل، حيث يلتقي أهل العلم والفكر والثقافة، وتشارك فيه كبريات دور النشر العالمية ومراكز الفكر والبحوث.

محمد عبدالله العلي

وأشار العلي إلى أن وجود «تريندز» في «أبوظبي للكتاب»، يعكس توجهه العالمي إلى الانفتاح على مختلف المؤسسات الثقافية والفكرية والبحثية في المنطقة والعالم، وتعزيز التعاون والشراكة معها في المجالات التي تخدم البحث العلمي الرصين.

وذكر أن «تريندز» سيشارك في معرض أبوظبي الافتراضي للكتاب لضمان وصول إصداراته المتنوعة إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، كما سينظم على هامش فعاليات المعرض جلسات لتوقيع بعض إصداراته، وجلسات حوارية وحلقات نقاشية تتصل بعدد من القضايا الراهنة.

من جهتها، قالت روضة المرزوقي، مديرة إدارة التسويق والمعارض بمركز تريندز، إن المركز سيشارك في النسخة 31 من أبوظبي الدولي للكتاب بقائمة تفوق 150 إصداراً نوعياً وثرياً، حيث تغطي طيفاً واسعاً من القضايا الإقليمية والعالمية.

تغطية إعلامية

قالت اليازية الحوسني، مديرة إدارة الإعلام في «مركز تريندز»، إن مشاركة المركز في معرض أبوظبي الدولي للكتاب والأنشطة المصاحبة ستحظى بتغطية إعلامية مباشرة ومتنوعة على حسابات التواصل الاجتماعي التابعة لتريندز، وكذلك من خلال الأخبار والفيديوهات التي يشرف عليها فريق عمل متخصص، مشيرة إلى أن الاستعدادات اكتملت لإبراز هذه المشاركة الفعالة في هذا الحدث العالمي الثقافي المعرفي المهم وفق أحدث التقنيات الإعلامية.