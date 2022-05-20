السبت 21 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة
العامري والسفير الكوستاريكي يبحثان تعزيز العمل الثقافي المشترك
العامري والسفير الكوستاريكي يبحثان تعزيز العمل الثقافي المشترك
20 مايو 2022 20:07

الشارقة (الاتحاد)
استقبل أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، سعادة فرانسيسكو شاكون إيرنانديس، سفير كوستاريكا لدى الدولة، خلال زيارته لفعاليات الدورة الـ13 من "مهرجان الشارقة القرائي للطفل"، حيث ناقش الجانبان مشاركة جمهورية كوستاريكا في فعاليات الدورة الـ41 من "معرض الشارقة الدولي للكتاب".
وبحث رئيس هيئة الشارقة للكتاب مع السفير الكوستاريكي سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الثقافية والمعرفية، وتطوير آليات الاستفادة من الخبرات المشتركة بين الجانبين، والآفاق والرؤى حول صناعة النشر والكتاب، وتعزيز أدوار القطاعات المرتبطة بالصناعات الإبداعية.
وأشاد السفير الكوستاريكي بالتنوع والثراء الذي يتميز به برنامج الأنشطة المتعددة التي يقدمها "معرض الشارقة الدولي للكتاب"، و"مهرجان الشارقة القرائي للطفل"، وأثنى على جهود "هيئة الشارقة للكتاب" في الاحتفاء بالثراء الثقافي لدولة الإمارات والمنطقة والعالم، من خلال هذه الفعاليات السنوية البارزة على أجندة الفعاليات الثقافية العالمية. 

آخر الأخبار
أرشيفية
ضربة روسية مدمرة لشحنة أسلحة في أوكرانيا
اليوم 14:01
«تحسين المراكز» يُسدل الستار على «الجولة 25»
الرياضي
«تحسين المراكز» يُسدل الستار على «الجولة 25»
اليوم 13:51
رئيس أوكرانيا يتحدث عن «الطريقة الوحيدة» لإنهاء الأزمة
عربي ودولي
رئيس أوكرانيا يتحدث عن «الطريقة الوحيدة» لإنهاء الأزمة
اليوم 13:50
أوساكا تستعد لـ «عودة صعبة» في «رولان جاروس»
الرياضي
أوساكا تستعد لـ «عودة صعبة» في «رولان جاروس»
اليوم 13:19
جولدن ستايت.. «إحكام القبضة»
الرياضي
جولدن ستايت.. «إحكام القبضة»
اليوم 13:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©