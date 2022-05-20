العامري والسفير الكوستاريكي يبحثان تعزيز العمل الثقافي المشترك

الشارقة (الاتحاد)

استقبل أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، سعادة فرانسيسكو شاكون إيرنانديس، سفير كوستاريكا لدى الدولة، خلال زيارته لفعاليات الدورة الـ13 من "مهرجان الشارقة القرائي للطفل"، حيث ناقش الجانبان مشاركة جمهورية كوستاريكا في فعاليات الدورة الـ41 من "معرض الشارقة الدولي للكتاب".

وبحث رئيس هيئة الشارقة للكتاب مع السفير الكوستاريكي سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الثقافية والمعرفية، وتطوير آليات الاستفادة من الخبرات المشتركة بين الجانبين، والآفاق والرؤى حول صناعة النشر والكتاب، وتعزيز أدوار القطاعات المرتبطة بالصناعات الإبداعية.

وأشاد السفير الكوستاريكي بالتنوع والثراء الذي يتميز به برنامج الأنشطة المتعددة التي يقدمها "معرض الشارقة الدولي للكتاب"، و"مهرجان الشارقة القرائي للطفل"، وأثنى على جهود "هيئة الشارقة للكتاب" في الاحتفاء بالثراء الثقافي لدولة الإمارات والمنطقة والعالم، من خلال هذه الفعاليات السنوية البارزة على أجندة الفعاليات الثقافية العالمية.