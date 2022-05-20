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ثقافة
إطلاق «السر المدفون» في جناح «كلمات»
طارق البكري خلال التوقيع
20 مايو 2022 20:07

الشارقة (الاتحاد)
أطلقت مجموعة كلمات لنشر كتب الأطفال، ومقرها الشارقة، رواية لليافعين من أحدث إصداراتها، تحت عنوان «السر المدفون» من تأليف طارق البكري، المتخصص بأدب الطفل واللغة العربية، ومن رسوم فادي فاضل.
وجاء إطلاق الرواية بحضور مؤلفها في حفل توقيع نظمته «مجموعة كلمات»، في جناحها الذي تشارك به في الدورة ال 13 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، والذي تعرض فيه مجموعة كبيرة من الكتب والقصص المصورة للأطفال واليافعين.
ووقع المؤلف وسط حضور الجمهور نسخاً من الرواية، التي تدور أحداثها حول بلدة كان أهلها يعيشون في سلام إلى أن تغير حالها فجأة عندما حلّت بهم كارثة عجيبة، تمثلت في زحف غابة شرسة قضمت أراضيهم وابتلعت أبناءهم، فسيطر الرعب والخوف عليهم، لتخلص الرواية إلى درس حول أهمية مواجهة إشكالات الواقع التعاون على حلها بالصبر والإصرار والاتحاد.
إلى ذلك، قال البكري: «يسعدني التعاون مع مجموعة كلمات التي تنطلق من الشارقة وتسهم من خلال إصداراتها في بلورة مشروع ثقافي ملهم، من خلال تبنيها نشر إصدارات وكتب تضم محتوى يرتقي بوعي الأطفال واليافعين في العالم العربي، وأثمر تعاوني معها طباعة رواية»السر المدفون«وإطلاقها خلال وقت قياسي، لتصبح في متناول القراء في هذه الدورة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل».

الأطفال
أدب الطفل
مهرجان الشارقة القرائي للطفل
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