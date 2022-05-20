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ثقافة
«مجمع اللغة العربية بالشارقة» يعرض إصداراته في «أبوظبي للكتاب»
امحمد صافي المستغانمي
20 مايو 2022 20:03

الشارقة (الاتحاد)
يشارك «مجمع اللغة العربية بالشارقة»، في الدورة الـ 31 من «معرض أبوظبي للكتاب»، الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 23 وحتى 29 مايو الجاري، ويعرف من خلال منصته بأنشطته التعليمية والبحثية، وأبرزها مشروع المعجم التاريخي للغة العربية، وبرامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
وخلال مشاركته في المعرض، ينظم المجمع ندوة حوارية تحت عنوان: «دور المعجم التاريخي للغة العربية في توثيق تطور المصطلحات عبر العصور والألفاظ المهاجرة»، في منصة الشباب في المعرض، في 24 مايو الجاري، ويشارك فيها امحمد صافي المستغانمي، أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة، ومحمد الأمين السملالي، الخبير اللغوي بدائرة الثقافة في الشارقة، وغسان الشيخ، أستاذ الفقه الإسلامي وأصوله، ويديرها عيسى الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج.
وتشمل الندوة سبعة محاور تتناول رحلة مشروع المعجم التاريخي للغة العربية منذ تبلور الفكرة وحتى الشروع في تنفيذها، ودور المعجم في مساعدة الباحثين اللغويين في المستقبل على تتبع تاريخ تطور المصطلحات ودلالاتها منذ نشأتها حتى وقتنا الحاضر، وأثر توثيق «ولادة المصطلحات» في إثبات ما تمتاز به اللغة العربية من مرونة وحيوية.
ويقدّم المجمع لضيوف جناحه، إصدارات من العدد الجديد لمجلة «العربية لساني» الفصلية، التي تسلط الضوء على قضايا تهم اللغة العربية والمشتغلين فيها، إلى جانب عرض فيديوهات مرئية تعرّف بأعمال المجمع وتعاونه مع المجامع العربية ومعاهد تدريس اللغة في المنطقة.

مجمع اللغة العربية بالشارقة
امحمد صافي المستغانمي
إصدارات
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