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ثقافة
مكتبات الأطفال.. كيف نكوّنها؟
الكتب تجذب الجميع في المهرجان
20 مايو 2022 00:24

الشارقة (الاتحاد)
في فعالية بحجم «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، التظاهرة الثقافية التي يتحلق حولها الأطفال وأولياء الأمور، يبرز سؤال «كيف نختار لأبنائنا ما يقرؤون»، إذ يتطلع الآباء والأمهات لتشكيل شخصية أطفالهم القرائية وترسيخ الكتاب عنصراً إثرائياً في حياتهم.
ومع الكثرة والتنوع اللذين يميزان المكتبة العربية والعالمية فإن الحيرة تزداد، وتتوالد معها إشارات الاستفهام لتشمل القطاعات المعرفية التي يختارونها، والمؤلفين، واللغة، إضافةً إلى تفضيل الكتاب الورقي على الإلكتروني أو العكس.
ناشرون وكتاب مشاركون في الدورة ال13 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» يقدمون لأولياء الأمور نصائح لاختيار كتب لأطفالهم:
- لا تنشغل بالبحث عن الكتب الجيدة فقط:
قد يكون الكتاب غير جيد من ناحية معينة، ولكنه قادر على جذب الطفل وتحبيب القراءة لديه، بأحداثه وشخصياته، ولذا ينصح بعدم التركيز فقط على الكتب المصنفة باعتبارها الأكثر مبيعاً أو انتشاراً.
- خصص مكاناً مناسباً ومشجعاً على القراءة في المنزل:
قد يجد الأهل مكاناً ذا خصوصية يعطي الطفل أجواء تحبب القراءة لديه، ويكون هذا المكان مرتبطاً بالكتاب، وخاصةً إذا كان فيه من الوسائل المعينة على القراءة، كالكرسي المريح المخصص للقراءة.
- اجعل لشراء كتب أطفالك مناسبة خاصة:
معارض ومهرجانات الكتب فرص لاصطحاب الأطفال إليها، وهي تساهم في غرس عادة شراء الكتب وقراءتها لديه، لذا احرص على أن تشجع أبناءك على انتظار هذه المناسبات.
- إذا لم يقرأ طفلك الكتب التي أحضرتها له فلا تقلق:
قد يقرأ الطفل أحياناً جزءاً صغيراً من الكتاب، ثم يتركه ليكمله فيما بعد، وقد يقرؤه كله، وحتى لو لم يقرأه كاملاً، فإنه سيدرك أنك تثمن القراءة وتنفق المال في شراء الكتب، وهذا ليس بالشيء القليل.
- عليك مراعاة ذوق طفلك في القراءة:
يعتقد بعض أولياء الأمور أن مهمة اختيار الكتب لأبنائهم هي مسؤوليتهم لوحدهم، وهذا ليس صحيحاً، فيجب مراعاة ميول ورغبات الأطفال وتفضيلاتهم، وفقاً لفئاتهم العمرية، فهذا يؤسس لدى الأطفال حب القراءة، ويشجعهم على إنشاء مكتباتهم الخاصة.

مهرجان الشارقة القرائي للطفل
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الأطفال
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