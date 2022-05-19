محمد بن زايد.. باني جسور التواصل الحضاري

إميل أمين

تعتبر المتاحف مؤسسات ثقافية وتربوية تعليمية، قبل أن تكون أماكن ترفيهية، ولاسيما أنها تنقل عبر الأجيال عبق الحضارة الإنسانية، وتصل الماضي بالحاضر، ضمن سياق رؤيوي يهذب النفس والروح، ويراكم الخبرات الفنية والجمالية. وفي هذا السياق تتضح أهمية دور المتاحف في أي حضارة، ذلك أنها تنمّي الحس الجمالي والذوق الفني لدى أفراد المجتمع، وترقي القدرة على التفكير ودقة الملاحظة.

وتغلق المتاحف أبواب التشدد عبر الفنون والآداب والعلوم التي تستعرضها، وتفتح الآفاق واسعة أمام ترسيخ المعرفة المعتدلة، وتنير الدروب للبشر، هناك حيث تلتقي البشرية في جذور حضارية إنسانية جامعة، بعيداً عن الشوفينيات والقوميات، وعن التعصب والتمذهب، أو التفسير الخاطئ للتاريخ.

وتؤمن الإمارات العربية المتحدة بوحدة النوع الإنساني، ورسخ الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ومن بعده القيادة الرشيدة مفهوما مهما مفاده أن الحضارة البشرية معين واسع، وأنها تتكامل ولا تتنافر. ومن هذا المنطلق يمكن النظر إلى التجربة الفريدة لتأسيس متحف اللوفر أبوظبي، الذي تم افتتاحه بدعم ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله». وتبدو قصة متحف اللوفر أبوظبي، قفزة فوق حدود الجغرافيا، بمعنى امتداد الرؤية التاريخية والحضارية لأهم متاحف العالم، اللوفر في فرنسا، لتشرق أضواؤها التنويرية من العاصمة الإماراتية أبوظبي، ولتضحي من ثم منارة ثقافية وفكرية في منطقة الخليج العربي بشكل خاص، والشرق الأوسط بشكل عام. وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»: «متحف اللوفر أبوظبي يعبر عن نهج اﻹمارات في تواصلها الثقافي، وسعيها لتكون جسر معرفة وتسامح مع كافة شعوب العالم».

في الثامن من نوفمبر من عام 2017، تم افتتاح معرض اللوفر أبوظبي، ليعزز القيم المثلى الإماراتية في التلاقي الإنساني، وليضحى نموذجاً عالمياً في التواصل الحضاري. واللوفر أبوظبي في فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أكثر من مجرد متحف من جدران وبعض المعروضات من لوحات أو منحوتات، بل منارة ثقافية جديدة تجمع مختلف الثقافات، وتسلط الضوء على قصص الإنسانية المشتركة ليتأملها المعاصرون من خلال منظور أخوي إنساني جديد ومفيد.

سردية الإبداع الإنساني

حين دعم ورعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مشروع متحف اللوفر أبوظبي، فإن سموه كان يجذر مكانة الإمارات الثقافية عالمياً، عبر التركيز على ما يوحد البشر، من خلال سردية الإبداع الإنساني التي تتخطى حدود الثقافات والحضارات والأزمنة والأماكن.

كانت هذه الروح ولا تزال المحرك الرئيس لكل الفعاليات الثقافية التي آمن بها ورعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهي روح محركة للتواصل مع ثقافات عالمية كالثقافة الفرنسية الراقية، هناك حيث يروي اللوفر الأصلي قصة ميلاد التنوير والعدالة والإخاء والمساواة على أرض الجمهورية الفرنسية. وقصة اللوفر فرنسا، والذي بدأ كقلعة بناها، فيليب أوغست، ملك فرنسا. كان البناء عام 1190، تحاشياً للمفاجآت المقلقة والخوف من الهجوم على المدينة الفرنسية باريس. وأخذت القلعة اسم المكان الذي شيدت عليه، لتتحول لاحقاً إلى قصر ملكي عرف باسم «قصر اللوفر»، قطنه ملوك فرنسا، وكان آخر من اتخذه مقراً رسمياً لويس الرابع عشر الذي غادره إلى قصر فرساي العام 1672، ليكون مقراً للحكم الجديد، تاركاً اللوفر ليكون مقراً يحوي مجموعة من التحف الملكية والمنحوتات على وجه الخصوص. وخلال الثورة الفرنسية أعلنت الجميعة الوطنية أن اللوفر ينبغي أن يكون متحفاً قومياً لتعرض فيه روائع الأمة، ليتم افتتاحه في 10 أغسطس 1793، ويعتبر منذ ذلك الوقت محجة المثقفين والمفكرين، ومقصداً للزوار بالملايين من كافة أرجاء الكرة الأرضية.

ثم جاء اللوفر أبوظبي، ليمثل تحفة معمارية ومفخرة ثقافية ومحطة فنية تجمع الشرق والغرب، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رؤية تنويرية في هذا السياق، إذ اعتبر سموه أن المتحف يمثل الإمارات في قدرتها على بناء جسور تواصل بين الحضارات. من جهة أخرى يعكس المتحف قدرة الإماراتيين على محاربة الظلام بالنور، ومواجهة الجهل بالفنون، والتصدي للإنغلاق بالإبداع، ومنازلة التطرف والتكفير، بالوسطية والتفكير المعتدل، وفي هذه جميعها كان للجمال الفكري أن ينير العقول، ويظلل الكل بسحابة من شهود التاريخ فناً وعلماً، أدباً وثقافة، نقلاً وعقلاً، منذ آلاف السنين وحتى حاضرات أيامنا.

رسالة الإمارات الحضارية

صمم متحف لوفر أبوظبي، المعماري الفرنسي الشهير، جان نوفيل، والذي مزج في تصميمه بين العمارة العربية التاريخية التراثية، ولمساتها الإبداعية، وبين الرؤى الغربية، الأمر الذي يجعل منه رسالة حية نابضة على أرض الإمارات، تنطلق من قوة الإماراتيين في تواصلهم وتوادهم مع بقية العالم، وليبرز دور الثقافة والعلم وتلاقي العقول وتعانق الحضارات على رقعة الأرض العربية، هناك حيث حضارة ثرية قوية نشأت من تنافح شعوب وأمم وحضارات، أديان ومذاهب، قبل نحو ألفي عام ولا تزال تجود بالخير إلى يوم أن يبعث الناس بإذن الله.

يضم المتحف إلى جانب قاعات للمعارض المؤقتة، متحفاً للأطفال ومقهى ومطعماً ومتجراً ومركزاً للبحوث، ويعلو قاعات العرض 17 سقفاً زجاجياً، مصنوعة من 18 نوعاً مختلفاً من الألواح الزجاجية، وتظلل قبة المتحف الساحة الخارجية وأبنية المتحف وتحميها من حرارة الشمس، كما تسهم في توفير الراحة للزوار والحد من استهلاك الطاقة.

حوار الثقافات والحضارات

ويعرض المتحف مجموعة مقنيات وأعمال معارة من أعرق المتاحف في فرنسا، تستمد أهميتها من أبعادها التاريخية والثقافية والاجتماعية، وتروي قصصاً من مختلف الحقب التاريخية التي مرت بها البشرية.

تضم هذه المجموعة أعمالاً متنوعة بداية من القطع التاريخية وصولاً إلى الأعمال التكليفية العصرية المصممة للمتحف حصرياً، لتظهر مواضع وأفكار مشتركة تعكس في مجملها أوجه التشابه والتبادل بين الثقافات والحضارات المختلفة حول العالم، متجاوز بذلك أضابير التاريخ، وحدود أو سدود الجغرافيا.

إنها الإمارات التي تعطي أهمية خاصة للثقافة في رؤيتها التنموية وعلاقاتها الخارجية، ما جعل منها مركزاً ثقافياً متميزاً في محيطها الإقليمي، ونموذجاً لتشجيع الحوار بين الحضارات والانفتاح على الثقافات، ومقراً للكثير من المعالم العلمية والتاريخية والثقافية الأممية والتي تشهد جميعها بوحدة النوع الإنساني، وتقف شاهدة على مسارات ومساقات حضارة بشرية تحتاج إلى أن تشد على أيادي بعضها البعض في الحال والاستقبال من أجل حاضر وضاء، ومستقبل أكثر استنارة لخير العالمين وليس الإماراتيين فحسب، وهذا ما يكسب الإمارات تفردها على مستوى الإقليم والعالم.