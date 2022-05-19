عبدالله الغذامي لـ«الاتحاد»: «زايد للكتاب» جائزة عالمية رفيعة

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

قال الناقد والمفكر السعودي عبدالله الغذامي لـ«الاتحاد» بعد إعلان جائزة الشيخ زايد للكتاب أمس عن منحه لقب شخصية العام الثقافية لدورتها السادسة عشرة: «هي مفاجأة شخصية فاتحتني هذا الصباح، ولم أكن أعلم عن ترشيحي لهذه الجائزة المرموقة، فهي لا تدخل ضمن صيغة القوائم الطويلة والقصيرة التي تعلن سلفاً، ولكنها تظل طي الكتمان إلى لحظة إعلانها، ولذا وقع مني الخبر موقع التحية العميقة والنادرة، فجائزة الشيخ زايد للشخصية الثقافية، ذات أبعاد عالمية ولها رمزيتها الرفيعة والترشح لها يحمل رمزيته الرفيعة وقد فازت بها شخصيات قيادية وشخصيات علمية عالمية وعربية».

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وأضاف: «من الشرف العلمي أن تكون مع كوكبة عربية وعالمية تقلدوا شعار جائزة الشيخ زايد بقيمتها الفكرية والثقافية ورمزيتها العالية، ومنذ تأسست الجائزة وهي في مركز متقدم بين الجوائز العربية والعالمية، وموعد إعلانها السنوي موعد تنتظره كل التوقعات، وأسجل تقديري للجنة العلمية على مفاجأتهم المدهشة وعلى كريم تقديرهم».