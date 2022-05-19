عصام يوسف: كتابات «التواصل الاجتماعي» تسبب الحيرة

محمد عبدالسميع (الشارقة)

أكّد الروائي المصري عصام يوسف أهمية التواصل مع القرّاء؛ كونهم مصدراً يغذّي الكاتب، مستثمراً وسائل التواصل الاجتماعي في بثّ الرسالة وانتشار المؤلف، خصوصاً بعد أن سجلت «ربع جرام» الرواية الأكثر مبيعاً.

وعلى هامش مشاركته في مهرجان الشارقة القرائي للطفل الثالث عشر، قال إنّ روايته الصادرة عام 2008 لاقت انتشاراً كبيراً عبر وسائل التواصل وفي المواقع الإلكترونية.

وحذّر يوسف من رداءة أعمال تعرض على وسائل التواصل، بحيث يختلط الغثّ بالسمين، ويصبح القارئ في حيرة من أمره أمام كتابات مستمرة وكثيرة، في حين أنّ الطفل في أحوج ما يكون إلى التوجيه والنصيحة تمهيداً لنشأته المستقبلية والقريبة في عالم التأليف والكتابة.

وأكّد ضرورة أن تكون هناك مادة مستقلّة تدرّس حول هذه الوسائل وكيفية التعامل معها، والحذر من سلبياتها.