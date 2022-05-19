«بيتر هارينغتون» تعرض كتباً نادرة في «أبوظبي الدولي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

عرضت دار «بيتر هارينغتون» الرائدة في بيع الكتب النادرة بمدينة لندن مجموعة استثنائية تتألف من 125 كتاباً اُختيرت لهواة جمع الكتب النادرة من منطقة الخليج العربي، في أحدث مشاركاتها في كاتلوج «أبوظبي 2022». وتم طرح المجموعة بالتزامن مع مشاركة دار «بيتر هارينغتون» في معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي سيقام خلال الفترة من 23 إلى 29 مايو الجاري، وتشارك الدار هذا العام بالمجموعة الخاصة والأكثر شمولاً من أعمال السير ريتشارد فرانسيس بورتون - المستكشف البريطاني الذي اشتهر برحلاته واستكشافاته في شبه الجزيرة العربية وآسيا وإفريقيا – هو وزوجته إيزابيل ليدي بيرتون.

وتضم مجموعة روتشايلد من أعمال بورتون والتي تبلغ قيمتها مليوني جنيه إسترليني مخطوطات، وخطابات، ونسخاً ترويجية، وأعمالاً محفورة ومشروحة، ورسوماتٍ، وصوراً فوتوغرافية، وكتباً مطبوعة، وكتيبات، ومقالاتٍ أصلية تصل إلى المئات من صفحات التوقيعات وما يقارب 200 عمل مطبوع، بما في ذلك أعمال نادرة منها، الإصدار الأول من كتاب «سرد شخصي لرحلة الحج إلى المدينة ومكة». والطبعة الأولى من نسخة الليدي بيرتون من ترجمة زوجها لكتاب «الليالي العربية»– وهي «مُعدّة للاطلاع المنزلي».

كذلك، تضم أعمال دار «بيتر هارينغتون» ضمن كاتلوج «أبوظبي 2022» مجموعة مختارة من القصص الهادفة، والمخطوطات المتنوعة، والأعمال التي تتناول أهم اللحظات في تاريخ منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط الأوسع بأسلوبٍ سلسٍ وسهل.

وأشار بوم هارينغتون، مالك دار «بيتر هارينغتون» المتخصصة في الكتب النادرة، إلى أن «الدار تشارك هذا العام في كاتلوج «أبوظبي 2022» بمجموعة رائعة من السجلات الرسمية الهامة والرصد الشخصي، ما يعكس صورة واقعية لأنماط الحياة التي سادت في منطقة الشرق الأوسط في أوائل ومنتصف القرن العشرين».

وأضاف: «تعد مجموعة روتشايلد من بورتون مقتنيات مهمة كونها تتيح لهواة جمع الكتب والمخطوطات النادرة بالمنطقة فرصة غير مسبوقة لاقتناء ما قد يكون أوسع وأشمل مجموعة من أعمال بورتون الخاصة والتي تم طرحها بالأسواق حتى الآن».

وتابع: «وحيث إن جمع الروايات المميزة والأعمال الشهيرة لبورتون وغيره من المستكشفين المشهورين من أمثال «تي إي لورنس» أصبح أمراً ميسوراً، يسعدنا أيضاً أن نطرح مجموعة متنوعة من الأعمال النادرة التي تقدم منظوراً جديداً يساعد على فهم وتقييم تاريخ المنطقة الغني والمعقّد».