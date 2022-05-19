الجمعة 20 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة
«فارس الشعر» يتوج براعم الإلقاء
«فارس الشعر» يتوج براعم الإلقاء
19 مايو 2022 19:14

الشارقة (الاتحاد)

ضمن النسخة الثالثة عشرة من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، التي تستمر حتى 22 مايو الجاري، نظمت «هيئة الشارقة للكتاب» مسابقة «فارس الشعر»، بالتعاون مع المكتب الثقافي والإعلامي التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة.
وترأس لجنة تحكيم هذه المسابقة الشعرية، التي احتضنها رواق «معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل»، الشاعر عبد الله الهدية والناقدة مريم الهاشمي، اللذان أشادا بمستوى المشاركات والحضور واللغة ومخارج الحروف عند المتسابقين الصغار.
وفازت بالمركز الأول في هذه المسابقة التلميذة حنان مهند، من مدرسة الحكمة الخاصة بالشارقة، والتي قرأت قصيدة بعنوان «الوطن»، والتي تميزت بقوة الإلقاء والحضور وتفاعل الجمهور مع الأداء، وفاز بالمركز الثاني التلميذ كريم طارق، الذي قرأ قصيدة «لغتي هوية أمتي»، وبالمركز الثالث مريم حسين، التي قرأت قصيدة «نداء الطفولة، التي تدعو لعالم يسوده السلام والمحبة.
كما حظي جميع المتسابقين، الذين قدموا قصائد على منصة المسابقة في المهرجان بجوائز، وهم: الطالب أحمد مطر، وإياد أحمد، وبطي سعيد حمد، وحمدان فاضل، ودانة عبد الباعث، وسيف عبدالله، وعبد الله خالد، وفاطمة الأميري، وفاطمة سيف، ومحمد علي سلطان، وخليفة سلطان، وحمد سعيد.
وأشارت لجنة التحكيم إلى أن هذه المسابقة حققت أهدافها من خلال القيم التي تناولتها القصائد التي ألقاها المشاركون، والتي تتغنى بالخير والسلام والهوية واللغة والانتماء وحب الوالدين والصداقة، وغير ذلك من قيم جميلة وأصيلة، من المهم زرعها في نفوس هؤلاء البراعم.
وتهدف»فارس الشعر" لتنمية موروث الشعر العربي، وتدرب الناشئة على فنيات الإلقاء الشعري، وأساليب الارتجال والخطابة وتعزيز ثقة الأطفال واليافعين بأنفسهم وهم يتحدثون أمام الجمهور.

مهرجان الشارقة القرائي للطفل
آخر الأخبار
«الجودو» يشارك في بطولتي جورجيا ومنغوليا
الرياضي
«الجودو» يشارك في بطولتي جورجيا ومنغوليا
اليوم 11:42
«السيتي» يستوحي «الزي الجديد» من «سحر الستينيات»
الرياضي
«السيتي» يستوحي «الزي الجديد» من «سحر الستينيات»
اليوم 11:22
العروبة والوصل.. «القلب المقسوم»!
الرياضي
العروبة والوصل.. «القلب المقسوم»!
اليوم 11:21
ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع قوة الدولار
الاقتصادي
ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع قوة الدولار
اليوم 11:20
5 أرقام فردية «السباق المفتوح» في «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
5 أرقام فردية «السباق المفتوح» في «أدنوك للمحترفين»
اليوم 11:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©