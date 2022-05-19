للمرة الأولى.. مكتبة محمد بن راشد تكشف عن مرافقها وخدماتها في «أبوظبي الدولي للكتاب»
مكتبة محمد بن راشد
19 مايو 2022 19:13
دبي (الاتحاد) تشارك مكتبة محمد بن راشد، في الدورة الـ31 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، والتي تقام خلال الفترة من 23 إلى 29 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وتأتي مشاركة المكتبة في إطار استراتيجيتها لتعريف الجمهور بهذه المبادرة الرائدة، التي تمثل قيمة أدبية وعلمية وفكرية مضافة تسهم في رسم ملامح مستقبل المشهد الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مكانة الدولة حاضرة ثقافية ومنارة معرفية تستقطب الباحثين والأدباء والمفكرين والمبدعين من المنطقة والعالم. وستكشف المكتبة من خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، للمرة الأولى، عن مرافقها وخدماتها وأحدث التقنيات التي تتبناها المكتبة، كما ستتيح الفرصة لزوّار منصتها للتسجيل المسبق في عضويتها من خلال الأجهزة المتوافرة على المنصة. إلى ذلك، قال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، المنصة الإقليمية والدولية الرائدة التي تجمع سنوياً أقطاب صناعة النشر في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، فرصة مثالية لتسليط الضوء على خدمات مكتبة محمد بن راشد ورؤيتنا وتطلعاتنا لتطوير حلول مبتكرة تسهم في ضمان تعزيز التأثير الإيجابي والبنّاء للمكتبات العامة في الحراك الثقافي محلياً وإقليمياً على الصُعد كافة».
وأضاف: «المكتبة تعبر بوضوح عن الفكر المستدام والمتجدد للقيادة الرشيدة في الارتقاء بالمعرفة، وستسهم في دعم ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للقراءة 2026، مشكّلةً محطة ملهمة لتحفيز شغف المعرفة لدى النشء وإلهام الأجيال الصاعدة للتعلم، وتوسيع آفاقهم المعرفية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للثقافة»، مؤكداً أنَّ «المكتبة ستسهم في تغيير مفهوم مكتبات القرن الحادي والعشرين لتعبر عن الاتجاهات المستقبلية للجيل القادم من المكتبات». وأنشئت مكتبة محمد بن راشد، على مساحة تغطي أكثر من نصف مليون قدم مربعة ما بين مساحة الأرض ومساحة المبنى، وتعد واحدة من أكثر المباني المميزة في الشرق الأوسط، حيث صُممت على شكل رحل، وهو مسند الكتب على شكل X، والمستخدم في جميع أنحاء العالم الإسلامي. وتتكون من سبعة طوابق بالإضافة إلى طابقي الأرضي والقبو. وتعد مكتبة محمد بن راشد، إحدى أكثر المكتبات تقدماً من الناحية التكنولوجية في العالم، حيث تعتمد على أحدث التقنيات، ومن بينها الذكاء الاصطناعي (AI)، والواقع الافتراضي المعزز (AR)، والتصوير المجسم (الهولوجرام)، ونظام التعقب بموجات الراديو (RFID)، والروبوتات الذكية.