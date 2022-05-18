تكريم 18 فائزاً في «الشارقة للإبداع العربي»

الشارقة (الاتحاد)

كرّم عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة الأمين العام لجائزة الشارقة للإبداع العربي/ الإصدار الأول، 18 فائزاً وفائزة في الدورة الخامسة والعشرين من الجائزة، بحضور نخبة من المثقفين والأدباء.

وسلّم العويس والقصير الفائزين ولجان تحكيم حقول الجائزة الستة، شهادات ودروعاً تذكارية، تقديراً لمجهوداتهم الفكرية والأدبية والإبداعية.

وهنّأ العويس الفائزين بالجائزة، وأثنى على جهودهم الأدبية في إنجاز إصدارهم الإبداعي الأول والذي حقق الفوز في جائزة الشارقة للإبداع العربي. وتقدّم الفائزون بشكرهم إلى الشارقة بوصفها «حاضنة للإبداع والمبدعين»، وأثنوا على الرعاية والاهتمام الكبيرين من إمارة الثقافة للأدباء والمثقفين والمفكرين والنقاد العرب، «حيث تمهد الطريق لكل شخص يسير في درب الإبداع». وأشار الفائزون إلى أن الشارقة جمعت العالم على حب الأدب.

وشهد اليوم الثاني من فعاليات الجائزة قراءات شعرية للفائزين في مجال الشعر، وهم: وليد الشواقبة، وسجّاد النبي السلَمي، وأشرف محمد «ابن عامر». وقرأ الشواقبة من كتابه الفائز بالجائزة، وأنشد من قصيدة بعنوان «ناي ونرد». وقرأ أشرف محمد من قصيدة جديدة كتبها في حب الشارقة.

كما شهد اليوم الثاني سلسلة قراءات قصصية للفائزين في مجال القصة القصيرة لكل من: نور الموصلي، ونجود القاضي، وفاطمة بنت جمال الحارثي.

وتواصلت أعمال الورشة العلمية المصاحبة للجائزة في محوريها الثاني الذي حمل عنوان «التكنولوجيا والسرد»، والثالث بعنوان «الواقع مدخل إلى الافتراضي».