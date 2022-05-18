مسؤولون: منحة حاكم الشارقة دعم لثقافة القراءة وصناعة النشر

الشارقة (الاتحاد)

قال راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين: «اعتاد الناشرون المشاركون في مهرجان الشارقة القرائي للطفل على مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتشجيع سموه لدور النشر باقتناء أحدث إصداراتها، وهذا يجسد استدامة الرعاية والعناية التي يوليها سموه لصناعة الكتاب ودعم حركة النشر عربياً وإقليمياً وعالمياً، كما يتحقق من خلال هذه المكرمة رفد لمكتبات الأطفال في الشارقة بجديد الإصدارات التي تثري مخزونها وتجعلها غنية بأحدث ما تصدره دور النشر من كتب الأطفال واليافعين. ونحن في جمعية الناشرين الإماراتيين نثمن هذه المكرمة التي نرى أنها تتجاوز في دلالاتها القيمة المادية والدعم المباشر للناشرين، لتؤكد أن نظرة الشارقة للكتاب ولدعم حركة النشر ذات أبعاد حضارية تضع الشارقة دائماً في المكانة التي تليق بها على خريطة الثقافة العربية والعالمية.

وقالت إيمان بوشليبي، مدير إدارة مكتبات الشارقة العامة: «إن الدعم الذي تمثله منحة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص مبلغ 2.5 مليون درهم لتزويد مكتبات الشارقة بأحدث إصدارات مهرجان الشارقة القرائي للطفل الـ13، يعبر عن حالة الحضور المعرفي والحضاري الذي تعيشه إمارة الشارقة، حيث غدت مكتبات الإمارة في ظل هذا الدعم السنوي حافلةً بأحدث إصدارات العالم من مصادر المعرفة، التي يجد فيها الأكاديميون وطلاب العلم من كافة الاتجاهات والتخصصات طلبهم، وها هو المهرجان يزود رواد مكتباتنا العامرة من الأطفال واليافعين بأفضل ما يثري معارفهم، ويرسخ ثقافة القراءة لديهم، بلغات متعددة تتناغم مع التنوع الفريد الذي يحظى به زوار المكتبات من شرائح المجتمع كافة.



مسؤولو دور نشر يثمّنون مكرمة حاكم الشارقة

قال محمد غياث مكتبي، مدير عام دار المكتبي للنشر والتوزيع: «صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، راعي وداعم الثقافة ليس على صعيد المحلي والعربي فحسب، بل على مستوى العالم أجمع، ومن ثمرات رعايته الدائمة لقطاع النشر تحديداً هذه المنحة التي تفضّل بها سموّه على دور النشر المشاركة في دورة هذا العام من المهرجان».

ومن جانبه، أكّد موفق حافظ، مدير عام دار مكتبتي - الإمارات، أنّ مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة، تعدّ المرتكز الأساسي الذي يسند مشاركة دور النشر في «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، مشيراً إلى أنّ الدعم السخي من القيادة الرشيدة في الإمارة، يعزز صناعة جيل جديد قارئ ومثقّف. وأضاف: «صاحب السمو حاكم الشارقة العنوان الأبرز في دعم قطاع الثقافة والنشر في العالم العربي».

وقال زهير شعبان، مدير عام دار اليقين للنشر والتوزيع: «نثمّن المنحة التي أطلقها صاحب السمو حاكم الشارقة، لتحفّز دور النشر من مختلف أنحاء العالم على الاستمرار والمواصلة في تقديم كلّ ما هو جديد، وإصدار المؤلفات التي تُثري المعرفة والثقافة لدى مختلف الفئات المستهدفة».

وأوضح ممدوح سالم، مسؤول دار الحكمة للنشر والتوزيع، أنّ مكرمة سموه ليست جديدة، فهو الداعم الأول لقطاع النشر والثقافة في العالم العربي، وتُسهم مبادراته دائماً في تحفيز مختلف دور النشر المشاركة.

وقال محمود القداح، مسؤول جناح مكتبة جرير للتوزيع: «محظوظون بوجود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الذي لا يألو جهداً في تقديم كافة أشكال الدعم لدور النشر المشاركة في مختلف الفعاليات الثقافية التي تستضيفها الإمارة».