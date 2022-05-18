مشاركون: «الموزعين الدولي» يجسد اهتمام الشارقة بدعم صناعة الكتاب

الشارقة (الاتحاد)

اعتبر مشاركون في «مؤتمر الموزعين الدولي» الذي نظمته «هيئة الشارقة للكتاب»، في مقرها، على مدار يومين، أن المؤتمر فرصة أتاحتها الشارقة لتبادل الخبرات والتجارب بين الموزعين، وجسدت اهتمام الإمارة بدعم صناعة الكتاب وتوزيعه، وتمكين العاملين في هذا القطاع من استلهام التجارب والقصص الناجحة لمؤسسات التوزيع والمكتبات التي تغلبت على العوائق.

وشهد ختام المؤتمر، الذي انعقد على هامش «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» الـ13، حضور أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وضمن جدول أعمال اليوم الثاني والأخير، استعرضت الجلسة ما قبل الأخيرة التي أدارتها إيما هاوس، تجارب موزعين للكتب من كل من الهند وأستونيا والإمارات وماليزيا.

وتحت عنوان «متاجر الكتب: نماذج أعمال جديدة»، ناقش ثلاثة متحدثين دور التنوع في الخدمات التي يقدمها متجر الكتب في تعزيز المبيعات، والحلول والتحديات التي يواجهها بائعو الكتب، إلى جانب أهمية خدمة «الطباعة عند الطلب»، وتوجه متاجر بيع الكتب نحو تجاوز فكرة بيع الكتب بالشكل التقليدي.

أول المتحدثين كانت آنجي آهي، من متجر أبولو، في إستونيا، التي أكدت أن المتجر اعتمد على جذب القراء من خلال «نادي أبولو»، الذي بدأ كمكتبة في منتصف المدينة، لتوسع لـ18 مكتبة، تتبعها دور سينما وشراكات جعلت من مكتباته أماكن للترفيه، بهدف جعل الكتب خلال فترة الجائحة أكثر قرباً من الناس، من خلال توسيع مفهوم المكتبة وابتكار آليات جديدة.

وتحدث أكشايا روتاراي، من الهند، حول تجربته الملهمة في بيع وعرض الكتب عبر شاحنة، ولفت إلى أن بعض بائعي الكتب لا يحصلون على أي ربح مقابل عملهم، وشرح كيف بدأ رحلة بيع الكتب عبر الشاحنة برفقة أحد زملائه، وكيف قاموا بتغطية 20 مدينة هندية ضمن مساحات شاسعة تتخللتها قرى وغابات ومجتمعات لم تكن الكتب ضمن أولوياتها.

وتحدث في الجلسة كيث ثونغ، رئيس اتحاد موزعي الكتب الماليزيين، عرض تجربته في ماليزيا، موضحاً أهمية التعاون مع مؤسسات التعليم الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق شراكات ناجحة في مجال توزيع الكتب.

المتحدثة الأخيرة في آخر جلسات المؤتمر قدمها سايمون ليتل وود، وهي موزعة الكتب نانا لورينغيل من بافاريا، التي تطرقت إلى أسرار بيع الكتب، وبيّنت أن من يعملون في هذه المهنة حول العالم لديهم الأسئلة والتحديات نفسها.

وأكدت المتحدثة إمكانية تدريس توزيع الكتب، مشيرة إلى مدرسة تعليم موزعي الكتاب التي تأسست عام 1993 في إيطاليا، كجزء من مؤسسة ناجحة تتبعها 12 دار نشر وعدد من المكتبات المستقلة، ولديها 30 بائع كتب من المؤهلين المحترفين، وتعمل على تنظيم مؤتمر يجمع 600 شخص يعملون في بيع وتوزيع الكتب، فيما يشارك 1000 شخص في دراسة توزيع الكتب افتراضياً من 29 بلداً.