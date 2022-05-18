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ثقافة
كاتبة أميركية: هكذا نبني عالماً خيالياً يلبي شغف الأطفال
خلال الجلسة (من المصدر)
18 مايو 2022 22:37

الشارقة (الاتحاد)

شاركت الكاتبة الأميركيّة كلير ليغراند تجربتها في عالم النشر والتأليف مع طلبة المدارس في جلسة تفاعليّة ممتعة، قدمت فيها خلاصة رحلتها الناجحة التي تكمن في أربعة محاور رئيسة، نصحت كل من يطمح للدخول إلى عالم الكتابة أن يلتزم بها ويعمل على تنميتها، وهي: صوتك وتجربتك لهما قيمة عالية، الحلم والطموح اليومي في غاية الأهميّة، لا تستسلم أبداً، وابحث عن الشيء الذي تشعر أنّه صحيح.
وخلال الجلسة التي نُظّمت ضمن برنامج الفعاليات الثقافيّة لـ «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» بدورته الـ13، عبرت ليغراند، المتخصصة في كتب الخيال الموجهة للأطفال واليافعين، عن مدى سعادتها بوجودها للمرة الأولى في إمارة الشارقة والمشاركة في هذا الحدث الكبير، واستعرضت عدداً من مؤلفاتها المصنّفة ضمن قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعاً، مثل: «بيت كافينديش للبنين والبنات» و«نوع من السعادة» و«إمبيريوم ترايولوجي»، موضحة أنها قدمت 11 مؤلفاً وروايةً لفئات عمريّة مختلفة، وتعمل في الوقت الراهن على إنجاز 3 مؤلفات أخرى جديدة.
وقالت ليغراند: «إنّ تجربة الشخص وصوته شيئان فريدان ونوعيان لأنّه لا يمكن لأحد أن يمتلكهما أو أن يعيشهما سواه، لذا فهي تعتبرهما ذويْ قيمة عالية جداً، ولا بدّ من تنميتهما والمحافظة عليهما بالقراءة المستمرة والبحث المتواصل ومشاركة التجربة مع المختصين كالمعلمين والكتّاب لتطويرها، كما أنّ الحلم اليومي للإنسان أمر في غاية الأهميّة لأنه يفتح الآفاق لحثّنا على إنجاز مشاريعنا وتطلعاتنا المستقبليّة».
وأضافت: «أمّا المحور الثالث فهو عدم الاستلام، لأنّ الاستسلام يعني الفشل ونهاية الحلم»، واستعرضت ليغراند سلسلة طويلة من عشرات الأوراق التي قالت إنّها رسائل رفض من دور النشر التي كانت تخاطبها بهدف نشر بعض نصوصها في بداية مشوارها الأدبي، ولم يدفعها ذلك للاستسلام بل كان محفّزاً للنجاح ولِما هي عليه اليوم.
وتابعت: «ختاماً، يأتي المحور الرابع وهو البحث عن الشيء الذي تشعر أنّه صحيح، وذلك لتحبّ ما تفعل وتنطلق به نحو الأمام»، واستذكرت اقتباساً للكاتبة والصحفيّة الأميركيّة جلوريا ستاينم تقول فيه: «الكتابة هي الشيء الوحيد الذي عندما أقوم به وأمارسه لا ينتابني شعور بأنّي أريد أن أفعل شيئاً آخر».

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