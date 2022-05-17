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ثقافة
سلطان القاسمي يخصص 2.5 مليون لتزويد مكتبات الشارقة بأحدث الإصدارات
خلال الدورة الـ13 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» (من المصدر)
18 مايو 2022 02:20

الشارقة (الاتحاد)

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص 2.5 مليون درهم لتزويد مكتبات الشارقة بأحدث الإصدارات من الكتب العربية والأجنبية المعروضة في «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» الـ13.

  • أحمد العامري
    أحمد العامري

وتأتي مبادرة سموه انطلاقاً من جهوده في دعم الكتاب وصنّاعه وقرائه، وحرصاً على إثراء مكتبات الشارقة بأحدث الإصدارات التي تغني محتواها، وتسهم في تزويد القراء من باحثين وأكاديميين وطلاب ومهتمين بالشأن المعرفي بأحدث إصدارات دور النشر المشاركة في المهرجان، في كافة القطاعات المرتبطة بعالم الطفولة ومصادر معرفتها، بما يحقق رسالة مكتبات الشارقة في أن تكون مركزاً ثقافياً حاضناً لطلاب المعرفة، ومزوداً لهم بكل ما ينمي مداركهم ويثري مخزونهم الفكري.
وحول منحة صاحب السمو حاكم الشارقة، قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «في كل عام تتلقى مكتبات الشارقة من لدن صاحب السمو حاكم الشارقة مكرمة دعم وإثراء لمحتواها من الإصدارات العربية والأجنبية، التي تمثل غرساً طيباً تزداد من خلاله ألقاً، ليثمر نتاجات ثقافية تنعكس على روادها، وتسهم في تشكل اللوحة الثقافية والحضارية التي تسلكها الإمارة لتكون مصدر إشعاع فكري ومعرفي يبني بالكتاب أجيالاً، ويفتح بالقراءة لهم آفاق المستقبل المشرق».
وأضاف: «تأتي مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة سنوياً لتجسد رؤية إمارة الشارقة تجاه الاستثمار في الأجيال الجديدة وتوفير مصادر المعرفة والتعلم لهم، ليكونوا قادرين على تطوير مهاراتهم والنهوض بطاقاتهم، فالشارقة تنظر إلى مكتبة الطفل بوصفها إحدى أهم ركائز تحقيق تطلعات التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة والعالم».
ويشارك في الدورة الـ13 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل أكثر من 139 دار نشر من 15 دولة عربية وأجنبية، في قطاعات المعرفة المتعددة التي تخاطب الأطفال واليافعين، ويشهد تنظيم أكثر من 1900 فعالية متنوعة.

سلطان القاسمي
الشارقة
مهرجان الشارقة القرائي للطفل
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