«مؤتمر الموزعين» يرسخ أهمية التكنولوجيا في ترويج الكتاب

محمد عبدالسميع (الشارقة)

أكّد ناشرون أهمية مؤتمر الموزعين الدولي الذي يعقد في إطار مهرجان الشارقة القرائي للطفل 13، لافتين إلى أهمية الأسلوب الإلكتروني في ترويج الكتاب.

وقالوا إنّ المؤتمر الذي يعقد للمرة الأولى في العالم في مجال التوزيع، تجربة فريدة في وقت حرج جاء بعد جائحة كورونا العالمية التي أثرت على سوق الكتاب، ولذلك جاءت المشاركة اللافتة والنوعية دليلاً على هذا الاهتمام.

وأكّد سيمون ليتلوود، مستشار النشر الدولي، قوة المؤتمر في نتائجه ونوعيته على مستوى العالم، وما يتمخض عنه من توصيات ونقاشات يتم فيها تبادل الخبرات والتجارب حول عملية التوزيع والنشر.

وقال إنّ الناشرين تنبأوا قبل 12 عاماً بأن تغييراً سيحدث في قطاع التوزيع والكتب، مؤكداً أنّ «كورونا» لم تقض على الكتاب الورقي الذي لن يموت وسيستمر لأكثر من 100 عام، بالرغم من انخفاض المبيعات والنمو الإلكتروني الذي شهده سوق الكتاب في ظلّ الجائحة.

ودعا ليتلوود إلى الاهتمام بالمحتوى والاستجابة لمتغيرات سوق النشر والمواكبة وتجويد الكتب والاهتمام بنوعيتها، وتحديداً السرد القصصي في التأليف، بما يجذب الأجيال الجديدة.

وتطرقت الجلسة الحوارية، التي شارك فيها الناشر والموزع نانا أويردامو من غانا، ومحمد قنديل من دار نشر «ملهمون» في الإمارات، واديدوتونإيناد من نيجيريا، وأدارها كوين ليانج، إلى تطلع الناشرين إلى تغيير طريقة التوزيع وتسويق الكتاب، على اعتبار أنّ الأمر ليس تجارياً، بل ينبع من الشغف في التعامل مع مجتمعات ذات قيمة ثقافية عالية هي مجتمعات الثقافة والفكر.

وقالوا إنّ مهمتهم هي حماية الكتاب وتوزيعه إلى كلّ محتاجيه في كلّ الحقول والمجالات، لنشر الثقافة المجتمعية والمعرفة، ولذلك فقد غيّر كثير من الناشرين خلال جائحة كورونا أسلوب التوزيع لمصلحة الطريقة الحديثة بدلاً من الأسلوب التقليدي السائد، باستثمار وسائل التواصل الاجتماعي الجاذبة لقطاعات الشباب، كمنصّة أصبحت الأولى في كلّ مجالات الحياة.

ولفت المشاركون إلى قيمة وسائل التواصل الاجتماعي، بوصول النسبة إلى 52% ممن يفضلون التفاعل مع الفيديوهات التي تتراوح مدتها بين 15 إلى 40 ثانية، والتي تعرض محتويات الكتاب، فهذه الفيديوهات أدّت إلى تسويق أكثر للكتاب الورقي، وزيادة نسبة المبيعات لتصل إلى 40% من الوسائل الأخرى.

ولفتوا إلى استخدامهم «إنستغرام»، و«فيسبوك»، و«تيك توك»، و«تويتر»، في ترويج الكتب وتسويقها، ودعوة الناس للشراء عن طريق الموقع الإلكتروني، لافتين إلى متابعات المتصفحين والزوار في إقبالهم على الكتب، ما يعطي لمحة عن سلوك المستهلكين، ويفيد في خطط التسويق التي تتبعها دور النشر في هذا المجال.

وخلصوا إلى أنّ الكتاب الورقي، وبالرغم من كلّ محدداته وتحدياته، سيظل باقياً، في منافسة الكتاب الإلكتروني، نظراً لوجود أذواق تفضل الكتاب الورقي.