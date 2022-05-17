«الشارقة للإبداع العربي» تفتتح أعمال دورتها الـ 25
«الشارقة للإبداع العربي» تفتتح أعمال دورتها الـ 25
17 مايو 2022 22:50
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد قصر الثقافة افتتاح أعمال الدورة الخامسة والعشرين من جائزة الشارقة للإبداع العربي/ الإصدار الأول، والتي تنظمها إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، بحضور عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، الأمين العام للجائزة، والفائزين في الدورة الحالية وعددهم 18 فائزاً وفائزة من مختلف الدول العربية، وأدباء إماراتيين وعرب. وألقى القصير كلمةً أكّد فيها أن الجائزة حظيت منذُ انطلاقِها برعاية صاحبِ السموِّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمّد القاسمي عضوِ المجلسِ الأعلى حاكمِ الشارقةِ، للاهتمامِ بالأدباءِ الشبابِ العربِ، مشيراً إلى أنها تسهم في إثراءِ المشهدِ الثقافيِّ بمبدعينَ من العالم العربي. وتابع: «لا يعرفُ معنى الاحتفاء بالفوز بجائزةٍ عربيةٍ مرموقةٍ، والإصدار الأدبي الأول إلّا الكاتبَ نفسهُ في بداية حياتهِ الإبداعية، إنها الدفعةُ المعنويةُ الأولى نحو مستقبلِ الكاتب، لذا نجتمعُ اليوم لتكريم الفائزينَ في هذه الدورة التي تُكمل عامها الخامس والعشرين». واستهل أعمال الورشة العلمية المشرف العلمي الناقد صالح هويدي، مؤكداً أن جائزة الشارقة للإبداع العربي تتيح للشباب حيّزاً من المنافسة لإبراز إبداعهم. وفي محورها الأول الذي يحمل عنوان «في الرواية التفاعلية»، بدأت الورشة أعمالها مع المتحدثين: الحسين بن بادة، من المملكة المغربية، ووليد الشواقبة، من اليمن، وميثم هاشم طاهر، من العراق، وسجاد النبي السلمي، من العراق. وقدّم الحسين بن بادة قراءة اقتفى عبرها تجليات التمثيل للعالم الافتراضي داخل أعطاف الرواية الرقمية التفاعلية لدى الكاتب المغربي عبد الواحد استيتو. وسعى إلى ارتياد وجهة قرائية تقحم المقروء ضمن نصيته الثقافية، وتنصت لأصداء التمثيل من خلال تعاضد المؤشرات والعلامات، وعبر فعل تأويلي يفتح النص على ممكنات التدليل وأنسابه الجوارية. وبُنيت قراءة بن بادة على تصور يعتبر أن خلفيات النص الرقمي ووسائطه التعبيرية الجديدة تستوجب تغيير مواقع القراءة النقدية الكلاسيكية على نحو يساعد على إجلاء خصوصيات هذا الأدب ويسمع أصواته الغائبة. وذكر وليد الشواقبة في ورقته أن الرواية الرقمية أنموذج من نماذج تطور العملية الإبداعية الأدبية، حيث تتجلى في هذا الشكل الفني الجديد مظاهر التطور فيه بأنه يستفيد من ممكنات العصر التقنية، من صور ومقاطع صوتية ومرئية، مشيرا إلى أن هذا الشكل الفني لا يتم إلا من خلال الشبكة العنكبوتية. وقال: «تعد»رواية الواقعية الرقمية «من أهم الأجناس الأدبية الجديدة، التي تشربت المعطيات الرقمية والمعلوماتية، والتقنيات التكنولوجية، وجندتها لتشكيل وبناء المتن الروائي، ولم تقف عند هذا الحد بل تعدته إلى مضمونها، لأنها تعالج القضايا المعاصرة في ظل واقع رقمي افتراضي، بالإضافة إلى رصد التحولات التي ترافق الإنسان بانتقاله من العالم الواقعي إلى العالم الافتراضي». وأبرزَ ميثم طاهر أن العالم الافتراضي في الرواية الرقمية استجابة معاصرة جمالية لتحديات العصر المعلوماتي، ورؤية جديدة للعالم، كما أن الرواية الرقمية عموماً تمثّل تطوراً جديداً للأجناس الأدبية ولا سيما الشعر والرواية، إذ أن بدائلها البنائية عززت الأفق الرحب للأجناس الأدبية، مشيراً إلى أن الرواية الرقمية أصبحت نوعاً روائياً جديداً يسهم في حقيقة أن الأجناس الأدبية يمكن أن تتطور لا من حيث التجديد البنائي والأسلوبي داخل النظام الكتابي، إنما يمكن أن تعبر عبوراً سلساً من نظام إلى آخر. من جهته، أشار السلمي في ورقته إلى أن أنماط الكتابة تغيرت ولم تعد الكتابة الورقية اللاعب الرئيس على الساحة الأدبية، فثمة أنماط فرضتها الوسائط الحديثة على الأدب مُستفيدة مما تتيحه من مميزات وتقنيات لم تكن موجودة من قبل، ومن ثم ظهر الأدب الرقمي التفاعلي فارضاً نفسه على الساحة الأدبية وواضعاً شروطاً جديدة لكتابته وتلقيه وحتى في التعاطي النقدي معه.