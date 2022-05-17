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ثقافة
«علي.. الرفراف الشجاع».. أول إصدارات الأطفال من «منشورات القاسمي»
جناح «منشورات القاسمي» في «الشارقة القرائي للطفل»
17 مايو 2022 22:48

تزامناً مع انطلاق الدورة الـ13 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، تحت شعار «كوِّن كونك»، أصدرت «منشورات القاسمي» أول عمل قصصي مصور للأطفال من عمر 6 إلى 9 سنوات، بعنوان «علي.. الرفراف الشجاع»، من تأليف ورسوم ماريا آنّا مورينو.

وتؤكد الكاتبة في عبارتها الافتتاحية للقصة أنها أحبت أن توثق أياماً جميلة قضتها في مدينة كلباء، من خلال شخصية طائر رفراف اسمه «علي» حاول أن ينقذ أصدقاءه الطيور، بمساعدة رجلٍ طيبٍ من أهالي المكان، لينطلق في رحلة شيقة من المغامرة لحماية بني جنسه واستعادة صديقه المفقود.

وتهدف القصة لتوعية الأطفال بأهمية الحفاظ على الطبيعة الساحرة التي تتميز بها مناطق الشارقة والدولة، وتعرِّفهم بأشكال الحياة البرية والبحرية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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