متخصصون: الإبداع في التواصل من أهم أدوات نجاح تجارة الكتب
من الجلسة
17 مايو 2022 22:45
أكد مشاركون في جلسات اليوم الأول من أعمال «مؤتمر الموزعين الدولي»، أن الإبداع في التواصل وخدمة العملاء يشكل واحداً من أهم أدوات نجاح سوق تجارة الكتب، سواءً كانت عبر المتاجر التقليدية، أو من خلال التجارة الإلكترونية الحديثة.
وجاءت الجلسة الأولى للمؤتمر، التي أدارها كيو- يو ليانغ، مستشار الأعمال المتخصص بقطاع توزيع الكتب، تحت عنوان «استفادة موزعي الكتب من القطاع الرقمي والتجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي».
وفي كلمته، أشار نانا أويريه داموا، ، الشريك المؤسس لـ «بوك نوت» من غانا، إلى أن بناء الثقة بين بائع الكتب والمستهدفين على وسائل التواصل الاجتماعي حجر الأساس لنجاح تجربة بائع الكتب في خلق عالم تجاري افتراضي قادر على التوسع والنمو، إضافةً إلى ضرورة أن يكون لدى بائع الكتب مهارة عالية في اختيار الفئات المستهدفة من الكتب وتحديد رغباتها وتفضيلاتها، مؤكداً أهمية تطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بتوصيل الكتب، إضافةً إلى التركيز على تطوير الاستجابة في خدمة ما بعد البيع.
وأكد محمد قنديل، الرئيس التنفيذي لدار ملهمون للنشر والتوزيع، أن التوزيع الناجح يبدأ بمعرفة أهمية المكان الذي يقام فيه المتجر، والأهداف التي يطمح الموزع للوصول إليها، وآلية تحديد هذه الأهداف والأدوات اللازمة لإنجازها، مشيراً إلى ضرورة التفاعل مع العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي، وفهم متطلباتهم ووضعها ضمن بيانات خاضعة للتحليل لتلبية ما يتجدد من رغباتهم.
ولفت أديدوتون إييناديه، الرئيس التنفيذي لمتجر بيع الكتب «روفينغ هايتس» في نيجيريا، إلى ضرورة اتباع الإبداع في التواصل كي يحظى موزع الكتب بحصة بين الكم الهائل من الموزعين الذين يعتمدون على التجارة الإلكترونية، مثل تنظيم فعاليات على الإنترنت وإيجاد روابط تسهل عمليات الشراء من الموقع، وتحفيز العملاء بالهدايا التي أثبتت دورها في التحفيز على الشراء وجذب الآخرين.
وتحدثت جورجيا روسو، خبيرة وسائل التواصل الاجتماعي في «لا فيترينيلي إنترنت بوك شوب» في إيطاليا (عبر تقنية الاتصال المرئي)، حول الآليات الأساسية التي ينبغي أن يتبعها بائع الكتب عبر قناتي (إنستغرام) و(تيك توك)، حيث أشارت إلى أن الأخير بدأ يأخذ حصة كبرى على وسائل التواصل، ما يجعله واحداً من أهم قنوات الاتصال التي ينبغي على موزع الكتب أن يركز عليها، مؤكدةً أن التواصل الفعال مع العملاء يؤهل بائع الكتب إلى تحويل مستخدمي تلك القنوات إلى عملاء، وأن نجاح بائع الكتب على قنوات التواصل الاجتماعي يتعلق بالخصوصية التي يستطيع من خلالها أن يبني قناة فريدة للتواصل مع الآخرين.
وفي جلسة بعنوان «تنظيم المخزون، وطريقة العرض وخدمة المتعاملين»، أكد بيتر كاكمار، مدير قسم المبيعات في «أكار»، أن متاجر البيع تحتاج إلى دراسات لمواجهة المنافسة الشديدة من قبل قنوات التجارة الإلكترونية، وهذا ما يحتم عليها أن تنظر في الواقع الحالي للسوق، وحالات العرض والطلب على منتجاتها، وأثر خدمة العملاء في متابعة مسيرتها وتطوير أعمالها، مشيرا إلى أهمية تدريب الموظفين في متاجر الكتب التقليدية على التعامل مع الكتب وخدمة العملاء، وأن يكون لديهم المعلومات الكافية حول الكتب المعروضة ومحتواها، ليكون التواصل مع العملاء مثمراً.
وأشار كيني تشان، مستشار في «كينوكونيا» بسنغافورة، إلى أن الرؤية التي تنتهجها «كينوكونيا» تنبع من سعيها إلى خلق فرص للتواصل البناء بين حضارات وثقافات العالم، ومن هذا المنطلق فإنهم يعملون على الاتصال مع المجتمعات المحلية التي يفتتحون فيها فروعاً لهم، ويبحثون عن التفاصيل التي تركز عليها تلك المجتمعات لتسليط الضوء عليها، وإثراء محتوى المكتبة بها. وحول أهمية وجود المتاجر التقليدية لبيع الكتب، بالتوازي مع السوق الإلكترونية، أكد ريمي مورجان، الرئيس التنفيذي ل «لاتيرنا فينتشرز» في نيجيريا، أن المتاجر التقليدية تبقى لها أهميتها لأنها تضمن التواصل الحقيقي والفعال مع العملاء، وتزويدهم بالنصائح المباشرة حول تفضيلاتهم، وتقديم الشرح حول الكتب والروايات المعروضة، كما أنها تقدم فعاليات للأطفال والعائلات تحفزهم لشراء الكتب. وعن تجربتها في قطاع التوزيع، قالت سونيا دراجا، موزعة كتب من بولندا: «المكتبات التقليدية ليست جاذبة للتسوق منها، ولذلك ينبغي أن يسعى بائع الكتاب إلى خلق أجواء تضمن إقبال الناس عليها، وتقديم قيمة مضافة للعملاء كي يقبلوا على شراء الكتب منها، من الاهتمام بالتصميم، وزيادة عوامل الجذب، وتنظيم الفعاليات والأنشطة المجتمعية، ودعوة رياض الأطفال إليها، لتكون محفزة للأهل والصغار على الإقبال على شراء الكتب».