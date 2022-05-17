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ثقافة
قصواء الخلالي: ترسيخ اللّغة العربية في نفوس الصغار قضية أمن قومي
من الجلسة
17 مايو 2022 22:43

 أكدت الإعلامية قصواء الخلالي أن الاهتمام بترسيخ اللغة العربية في نفوس أبنائنا قضية أمن قومي، وأن تشتيت الطفل بين اللغات الأخرى وإهمال العربية سينعكس سلباً على الطفل والأهل معاً.

جاء ذلك في جلسة نقاشية بعنوان «قصواء واللغة العربية»، أدارتها الكاتبة والشاعرة الإماراتية شيخة المطيري، ضمن فعاليات الدورة الـ 13 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» في الفترة ما بين 11 إلى 22 مايو الجاري تحت شعار «كوّن كونك».

ولفتت قصواء إلى أن البرامج الثقافية تمنح المشاهد قوة لا تمنحه إياها البرامج الأخرى، خاصةً عندما يتابع حياة العظماء الذين غيروا الحياة وخاضوا غمارها بأقل الإمكانات، ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن الثقافة ليست معلومات حفظت في الكتب يمارسها المثقفون فقط، بل هي السلوك العام لكل شخص منا، والروح التي ترافقنا في حياتنا اليومية.

وقالت: «الثقافة تعلمنا أن نسعى بكل طاقتنا لتجاوز العقبات وتحقيق الأمنيات، فالمادة الثقافية إذا طرحت بشكل سلس لا بد وأن تصنع التغيير، لأنها المظلة التي تجمع تحتها كل القطاعات المعرفية من اقتصاد وسياسة وفن ولغة، فكل حياتنا عبارة عن ثقافة تتجلى في سلوكاتنا ومعتقداتنا».

وأكت أن دعم الطفل المبدع يحتاج إلى إحداث توازن بين تعزيز الثقة بالنفس، وبين أن نحافظ على تنشئته نشأة طفولية سليمة، مشيرةً إلى أن دعم الطفل المبدع قد يكون أحياناً مضراً، ويسلبه طفولته، وهذا يتطلب من الأسرة والمجتمع أن يصنعا توازناً بين تشجيع الطفل وتعزيز ثقته بنفسه وتنمية مواهبه، وبين أن يصبح معاً من الناحية النفسية، والحيلولة دون أن يكون متعالياً على الآخرين.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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