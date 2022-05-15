قيادات فكرية وثقافية وطنية: محمد بن زايد.. راعي النهضة الثقافية

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور جمال سند السويدي نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية: يُعد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أفضل مثال للقيادة الحكيمة الواعية، ونموذجاً للقيادة العصرية الملهمة، وهو قائد يتميز بالاحترام والتقدير، فهو رائد وعنوان التغيير والتحديث والتعليم المعاصر والأصالة والمعاصرة.

جمال سند السويدي

وبيّن السويدي أن صاحب السمو رئيس الدولة لديه إرث ومبادئ كريمة من مدرسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وخاصة في الإدارة والحكم، حيث تعلّم سموه من مدرسة الشيخ زايد «طيب الله ثراه»، حب الوطن. وأضاف السويدي: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لا يعرف كلمة المستحيل، لعب دوراً كبيراً في تحقيق الرخاء والعيش لمواطنيه، ودفع الإمارات على سكة المدنية والحداثة، وذلك من خلال إطلاقه المشاريع الفنية والتنموية والصناعية وتشجيعه للبحث العلمي.

محمد خليفة المبارك

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: نبايع سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على السمع والطاعة، مجددين العهد أن نخدم وطننا الإمارات، ونحافظ على مكتسباته الثقافية والتراثية والعمرانية ضمن إطار عملنا، والسعي لتقديم المزيد في سبيل رفعته وعزته، لنقل إرثنا، إرث الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقائد التمكين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف: ألهمنا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، الإخلاص في العمل، واعتدنا منه المتابعة المستمرة لمشاريعنا الثقافية الكبرى التي أسهمت في ترسيخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام عاصمة ثقافية عالمية ومنصة للإبداع والمبدعين من المنطقة والعالم أجمع.

نحن ممتنون لمعلمنا ومُلهمنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤيته الفريدة التي أسهمت في تحقيق طموحنا الثقافي والمعرفي الخلاّق والنهضة العلمية، إضافة إلى توجيهاته بحفظ الموروث في مختلف مجالاته، تمكيناً للهوية الوطنية والانتماء لدى الأجيال القادمة.

زكي نسيبة

الإمارات مركز إشعاع حضاري

أكد معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الثقافة بمفهومها الشامل تحتل جانباً مهماً في فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله»، وذلك في إطار رؤيته الاستراتيجية الشاملة لمستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي، حيث عبّر عنها بقوله: «نحن في دولة الإمارات نعتبر العلم والثقافة جزءاً لا يتجزأ من إرثنا الحضاري، ومن العملية التنموية، ومن بناء الإنسان والهوية المنفتحة الواثقة بنفسها، دون أن تتنكر لقيمها وأصالتها وتراثها».

وقد نجحت الإمارات بفضل الرؤية القيادية الحكيمة والمُستنيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تبوء مركزها الحالي كمنارة ومركز إشعاع حضاري وثقافي.

د. علي بن تميم

مسيرة الازدهار

قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، إن دولة الإمارات تخطو خطوة جديدة في مسيرتها التنموية والحضارية مع انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً للدولة. وأضاف أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد هو خير خلف لخير سلف، وفي ظل قيادته الحكيمة ستظل راية الاتحاد عالية خفاقة، وستظل تزهو وتتألق في كلّ محفل. وتابع: «كلّنا يقين وثقة بأن مسيرة البناء والازدهار ستتواصل في ظلّ قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورؤيته التي تستشرف المستقبل، فما بناه الأجداد من أسس وثوابت هو ركيزته الأساسية اليوم، للمضيّ قدماً في تكريس كل ذلك الإرث والبناء عليه للنهوض بحاضر ومستقبل الوطن وأبنائه».