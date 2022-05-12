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«الشارقة القرائي 13».. دمى عملاقة تصنع الفرح
صور الدمى لشخصيات المهرجان الكرتونية (من المصدر)
12 مايو 2022 23:09

الشارقة (الاتحاد)

بأجواء من الفرح والسعادة، تلونت عروض اليوم الأول للدورة الـ13 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، ونثرت البهجة وسط الزوّار وهم يجوبون أركان وأجنحة المهرجان المبتكرة والمتنوعة، وذلك في مركز إكسبو الشارقة.
وتتبع الأطفال خطوات الدمى العملاقة لشخصيات المهرجان الكرتونية، التي جابت القاعات والردهات، ترافقها أنغام موسيقية، وتحيط بها عدسات التصوير وهواتف الزوّار، لتوثيق عفوية اللحظة، ومصافحة هذه الشخصيات للأطفال والرقص واللعب معها.
وتعتبر هذه الشخصيات من رموز «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، وتشارك دماها المجسمة في إطار تفاعلي وسط الأنشطة المتنوعة لترسيخ فكرة القراءة، وتربط الأطفال بعالم الكتب، حيث تحمل هذه الدمى كتباً، وأقلاماً ملونةً، وتتجول وهي تطالع وتلفت انتباه الصغار إلى أهمية المعرفة وأثرها المهم على حياتهم.

الإمارات
مهرجان الشارقة القرائي للطفل
الشارقة
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