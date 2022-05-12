مشاركون: «الشارقة القرائي» حدث ثقافي مهم موجه للطفل

محمد عبدالسميع (الشارقة)

أكّد ناشرون ومشاركون في مهرجان الشارقة القرائي للطفل بدورته 13 الذي تنظّمه هيئة الشارقة للكتاب ويستمر حتى الثاني والعشرين من مايو الجاري بمركز إكسبو بالشارقة، القيمة الثقافية والوطنية التي يتضمّنها، كونه يشكّل فضاءً مفتوحاً وغنيّاً بمعروضاته وملتقى عائلياً لتنمية عادة القراءة وتوجيه الطفل نحو الكتاب وعالم الثقافة.

مشاركة فاعلة

وأكّد أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب أهداف مهرجان الشارقة القرائي للطفل في مواكبته ورؤيته وخطّة عمله أمام متغيرات العصر، ما يستلزم أن يظلّ الكتاب رفيقاً للطفل ورافداً من روافد ثقافته التي تنشأ معه، كهدف وطني.

وقال المهندس أيمن الذهبي، مدير مبيعات في إحدى دور النشر العربية، إنّ المهرجان منصّة حقيقية للمعرفة وبوّابة للأطفال، نحو اكتشاف مواهبهم وقدراتهم، كواحد من فعاليات الشارقة والخريطة الثقافيّة التي تعززت بفعل الرؤية والحلم الذي بات واقعاً، من خلال حضور المؤسسات الداعمة للطفل والراعية لقدراته ومواهبه وخبراته.

تحريك النشر

من جهتها، أكّدت الناشرة نشوى الحوفي أنّ مهرجان الشارقة القرائي للطفل فرصة لدور النشر المشاركة لأن ترفع مبيعاتها، خصوصاً بعد فترة الإغلاق والعزلة التي خلّفتها جائحة كورونا على مستوى العالم، ما يفسّر التنظيم الهادف للقائمين على المهرجان في فعالياته الكثيرة وميزة أن يكون جاذباً للطفل والعائلة والقراء والمهتمين، وكذلك إفادة الناشرين لتعزيز دورهم في عملية صناعة النشر. وأكّد الناشر غياث مكتبي القيمة الثقافية التي يتوافّر عليها المهرجان من خلال الترتيبات الجادّة والمواكبة لاحتياجات الطفل، ما يعزز ثقافة القراءة والمطالعة لدى فئات عمرية متنوعة. وقال مكتبي إنّ تصميم المهرجان وتنظيمه له أثر كبير في تنفيذ الرؤية وجذب الحضور والضيوف والعائلات، من خلال تصميم المكان بألوان ورسومات شكّلت حافزاً بصرياً رائعاً للطفل لأن ينخرط بكلّ فرح في تقليب الرفوف والكتب والبحث عما يهمّه أو ينشده من إصدارات تشكّل المادة المعرفية الأولى والأساسية في عالم الثقافة.