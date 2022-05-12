«الشارقة للمتاحف» تشيد بدور مؤسسات محلية في تعزيز حوار الثقافات

الشارقة (الاتحاد)

نظمت هيئة الشارقة للمتاحف جلسة حوارية بعنوان «دور المؤسسات في دولة الإمارات في الحوار عبر الثقافات»، تطرقت خلالها إلى الدبلوماسية الثقافية في الدولة، وآفاق العلاقات الثنائية بين إيطاليا والإمارات، تقديراً للعلاقات الثقافية والصداقة مع جمهورية إيطاليا، وبالتوازي مع افتتاح معرض «الهام وروائع: البندقية وفنون الإسلام» في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، بالتعاون مع مؤسسة البندقية للمتاحف المدنية في إيطاليا، والذي يستمر حتى 2 يوليو المقبل.

وركزت الجلسة التي استقطبت نحو 100 من الحضور على قضايا رئيسة تتضمن أهمية دور الدبلوماسية الثقافية في دعم السلام والاستقرار العام، حيث سلط المتحدثون الضوء على المشهد الثقافي المزدهر في دولة الإمارات وتاريخها الطويل في تبني الحوار الحضاري الثقافي-الديني، مشيرين إلى جهود إمارة الشارقة الحثيثة في توفير الفرص للأفراد من جميع أنحاء العالم للانخراط من خلال مجالي الثقافة والفنون.

كما تحدث المشاركون في الجلسة عن دورهم في بناء الشراكات، وخلق روابط مع جماهير ومؤسسات ومتخصصي المتاحف الذين يعملون على مستويات دبلوماسية عليا في كل من إيطاليا والإمارات، بالإضافة إلى البحث في قدرة الأنشطة والبرامج والتبادل الثقافي على إحداث تغيير إيجابي يسهم في إيجاد القواسم المشتركة والاعتراف بالاختلافات وتعرف الأفراد بثقافات بعضهم البعض.

وأشار الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي، الرئيس التنفيذي لدائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، إلى أهمية العلاقات الدبلوماسية، وتوفير إطار عمل يسهم في إيضاح ضرورة هذه العلاقات التي تشمل أيضاً العلاقات الاقتصادية والتعليمية بشكل أوسع، مضيفاً بأن روابط التعاون الناجحة تحددها العلاقات الشخصية المتينة مع الآخرين، والتي يتم تأمينها من خلال إيجاد مسار قوي يسهم في بناء تعاون في مجالات التعليم والابتكار والثقافة.

وأوضحت ليلى بن بريك، المديرة المنسقة للجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية، أهمية الدبلوماسية الثقافية، مستشهدةً بما يقوم به الجناح الإماراتي من اطلاع الجمهور الإيطالي خصوصاً والعالمي عموماً على النظام الثقافي الغني لدولة الإمارات، من خلال استعراضه لفن الدولة المعاصر والممارسات المعمارية فيها، مضيفة بأن الجناح يلعب دوراً محورياً في تعزيز البحث كمصدر أساسي متاح للجميع.

وأكدت منال عطايا، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، أن البرامج والمعارض التي تستضيفها المتاحف المنضوية تحت مظلتها مثل معرض «الهام وروائع: البندقية وفنون الإسلام» بالتعاون مع مؤسسة البندقية للمتاحف المدنية في إيطاليا ومعرض «قطرة بعد قطرة تتساقط الحياة من السماء: الماء والإسلام والفنون»، الذي نظمته بالتعاون مع مؤسسة متاحف تورينو، تتيح لزوارها من سياح وأفراد المجتمع في الدولة الذين ينحدرون من جنسيات مختلفة، فرصاً للتعرف على التاريخ والثقافة الإيطالية، مضيفة أن هذه المعارض والبرامج التعليمية المصاحبة لها، تشكل وسيلة فعالة ومهمة لتشجيع وفهم وتقدير هذه العلاقات التي تعود لقرون عدة.