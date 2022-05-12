افتتاح «في ظل غاف» في «الصفا للفنون والتصميم»

دبي (الاتحاد)

افتتح سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، معرض «في ظل غاف» الفني الذي تنظمه منشورات «غاف» في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، للاحتفاء بأعمال فنية مميزة لكوكبة من الفنانين والمصورين الإماراتيين والمقيمين في الدولة، اعتباراً من 11 مايو الجاري حتى الثاني من يونيو المقبل.وأقيم حفل افتتاح المعرض بحضور بدور البدور وعفراء محمود وأميرة بوكدرا، مؤسسات منشورات «غاف»، إضافة إلى الفنانين والمصورين المشاركين.

وأكد ابن خرباش حرص «دبي للثقافة» على دعم مثل هذه الأحداث التي تلتقي أهدافها مع رسالة الهيئة في دعم المواهب المحلية وإتاحة الثقافة في كل مكان وللجميع، من خلال إتاحة أصولها الثقافية ومكتباتها العامة لاحتضانها، وخاصة مكتبة الصفا للفنون والتصميم التي تُعَدُّ منصة ملهمة للاحتفاء بجميع أنواع الفنون والإبداعات الثقافية، داعياً جميع المهتمين وهواة الفنون البصرية إلى زيارة هذا المعرض للتعرف إلى إبداعات الفنانين والمصورين المشاركين وتذوّق فنونهم المبتكرة.

ويسلّط معرض «في ظل غاف» الضوء على أعمال فنية تتنوع ما بين الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي من إبداع مجموعة من الفنانين الذين شاركوا في مبادرة «فنان الشهر» التي أطلقتها منشورات «غاف» العام الماضي (عامهم الأول). وتضم هذه المجموعة الفنانين التشكيليين: مجدي الكفراوي وسلمى المري وفريال البستكي، إضافة إلى المصورة أمل مراد، المصور يوسف القاسمي، والمصور فيصل الريس، المختصَّين في فن التصوير الفوتوغرافي.