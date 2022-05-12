أمسية موسيقية في جامعة السوربون أبوظبي

نظّمت جامعة السوربون أبوظبي أمسية موسيقية بعنوان «DANSONS À QUATRE MAINS» للفنانتين جالينا بيسنر، أستاذة في الصحوة الموسيقية في الرابطة الثقافية الفرنسية أبوظبي وماري سونتاغ مدرسة بيانو في الرابطة الثقافية الفرنسية أبوظبي. وقدمت الفنانتان مجموعة من المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية لكبار الموسيقيين العالميين كشوبرت وجورج بيزيه وأنتونين دفورجاك ويوهانِسْ برامس وآرام خاتشاتوريان وكامي سان صانز. وامتزجت الموسيقى الكلاسيكية والجاز في هذا الأداء الموسيقي المذهل الذي أخذ زواره على متن رحلة استكشافية عبر الحضارات والعصور والأماكن، من فرنسا لأرمينيا ومن الموسيقى الكلاسيكية لموسيقى الجاز. وتعد هذه الأمسية جزءاً من الأنشطة الاجتماعية التي تنظمها جامعة السوربون أبوظبي باستمرار وتعكس التزام وحرص الجامعة على تعزيز التجربة الطلابية الشاملة من خلال إشراكهم بفعاليات تركز على التنوع الثقافي.