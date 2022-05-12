«الشارقة القرائي للطفل» يبحث التعامل مع وسائل التواصل

الشارقة (الاتحاد)

أثارت صانعة المحتوى حلا حرب خلال ورشة تفاعلية ضمن فعاليات اليوم الثاني من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، عدداً من الأسئلة حول آلية التعامل الآمن مع وسائل التواصل الاجتماعي، وما هي المهارات والتقنيات التي يحتاجها المستخدمون للاستفادة من المحتوى المقدم على منصات التواصل الاجتماعي، خاصةً الأطفال ما بين عمر 10 - 15 عاماً.

وأكدت حرب أن صناعة المحتوى تستند إلى معارف وعلوم تلتزم بأساليب وفنيات يمكن من خلالها الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، مشيرةً إلى أن تفضيلات المستخدمين تعتمد على اهتماماتهم الخاصة بصورة أولية، إلا أنها تتغير بحجم استجابتهم لتقنيات مدروسة تستهدف جذبهم وتعزيز تعلقهم بما تقدمه إحدى القنوات من دون غيرها.

وتوقفت حرب عند عدد من الأساليب التي يمكن توظيفها للبحث عن المحتوى المناسب لكل مستخدم، منها ما يتعلق بتقنيات البحث على (يوتيوب)، واللغة المستخدمة، والبلد الذي يجري منه البحث، والمتابعة الفعالة على حسابات صناع المحتوى على «إنستغرام».