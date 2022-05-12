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ثقافة
«أغمض عينيك وتخيل!».. في «الشارقة القرائي 13"
في مهرجان الشارقة القرائي 13
12 مايو 2022 21:34

الشارقة (الاتحاد)
تحفل فضاءات الدورة الـ13 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي يستمر حتى 22 مايو الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، بمساحات تفاعلية عديدة تجذب الأطفال واليافعين، فمن التشكيل والرسم بالألوان، إلى العزف والرقص مع العروض الموسيقية العديدة، تمتد العديد من الأنشطة التي تقدمها أجنحة المهرجان والمؤسسات المشاركة في فعالياته، والموجهة كلها للطفل وتنمية مواهبه.
ومن بين هذه الفضاءات، جدار تفاعلي لتحفيز خيال الأطفال في المهرجان، في جناح مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، والذي يتيح أوراقاً ملونةً لاصقةً وأقلاماً لكي يكتب الأطفال ما يجول في خواطرهم، ويعبروا عن طموحاتهم وأحلامهم، ليتم تعليق هذه الخواطر على هذا الجدار.
ومن العبارات الظاهرة بكتابات طفولية صغيرة، عبارة «أرى جمال الشارقة في عين سلطان العز والفخر..»، و«أتخيل أنني صنعت الابتسامة على وجوه الناس في الشوارع..»، بينما كتب طفل آخر «من رضوان..أحب الكعبة»، وعبرت إحدى الزهرات عن أحلامها: «أتمنى أن أصبح طبيبة تساعد الناس..»، وغير ذلك من المكنونات التي باحت بها أنفس الأطفال البريئة.

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