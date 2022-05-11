تكريم الفائزين بـ«الإبداع العربي» الاثنين المقبل

الشارقة (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تُنظم إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، الاثنين المقبل، حفل تكريم الفائزين في الدورة الخامسة والعشرين من جائزة الشارقة للإبداع العربي- الإصدار الأول، وتتواصل فعالياتها على مدار ثلاثة أيام في قصر الثقافة. وتكرّم الجائزة في دورتها الخامسة والعشرين 18 فائزاً وفائزة من الدول العربية، وستقام الورشة العلمية المصاحبة لها بمشاركة فائزين ونقاد من مختلف الدول العربية، بإشراف د. صالح هويدي.

إلى ذلك، قال محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية، الأمين العام للجائزة، إن الجائزة حظيت منذ انطلاقِها برعايةٍ من صاحبِ السمو حاكم الشارقة، للاهتمام بالأدباء الشباب العرب، وأكدت حضورها عربياً في الحقول الأدبية التي تقدّمها، مؤكداً أنها أوجدت بيئةً إبداعيةً واسعةً وغزيرة التنوّع، ورفدت المكتبة العربية بمئات الإصدارات الأدبية والفكرية والنقدية. وأشار القصير إلى أن هذه الدورة تكمل عامها الخامس والعشرين من الأَلق والإبداع، موضحاً أن مجموع المشاركات في محاور الجائزة لهذه الدورةِ بلغ 417 مشاركة من الدول العربية.

ويشهد اليوم الأول من الفعاليات الورشة العلمية التي تشمل على ثلاثة محاور رئيسة، هي: الرواية التفاعلية، والتكنولوجيا والسرد، والواقع مدخل إلى الافتراضي. فيما يشهد اليوم الثاني من فعاليات الجائزة تكريم الفائزين، وقراءات شعرية. وتختتم فعاليات الجائزة في اليوم الثالث بقراءات شعرية في مجلس خورفكان الأدبي.