«فاوندري» تستضيف مجموعة من المعارض الفنية

دبي (الاتحاد) كشفت فاوندري، الوجهة الرائدة في وسط دبي للعقول المبدعة، عن إطلاق مجموعةٍ متميزة من المعارض بين 11 مايو الجاري و3 يوليو المقبل، والتي تضم باقةً من الأعمال الفنية لأشهر الفنانين المعاصرين، ما يتيح لعشاق الفنون الاستمتاع بموسم الصيف وسط طيفٍ واسعٍ من الأعمال الإبداعية المذهلة. إذ تقدم صالتا العرض جاليري 8 و«ذا روم» أعمالاً فنية ضمن معرض رموز من آسيا الوسطى لجاليري أنداكولوفا دبي، والذي يجمع أعمال ثلاثة فنانين من آسيا الوسطى، هم ألماغول مينليبايفا وسعيد أتابيكوف من كازاخستان وديليارا كايبوفا من أوزبكستان. وتجسد أعمال الفنانين الثلاثة القضايا المعاصرة من منظور التقاليد، ما يعزز تفاعل المشاهدين مع محاولات الفنانين لمعالجة مشاكل الماضي والحاضر التي أسهمت في إبراز دور الفن وتعزيز مكانته، حيث تستخدم ديليارا كايبوفا الأقمشة التقليدية لرسم تفاصيل الهوية، في حين يعتمد أتابيكوف الألعاب القديمة التي تتميز بطقوسٍ خاصة، مشيراً من خلالها إلى قضايا تأخذ بعداً عالمياً، بينما تستخدم مينليبايفا عناصر العالم الجديد من الإعلانات والصور والرموز النمطية لتقف على أبرز قضايا البيئة. ويعكس معرض رموز من آسيا الوسطى لجاليري أنداكولوفا تاريخ فن آسيا الوسطى وأصالة أعمالها الفنية القيّمة. ويقدم آرت تايم معرض «الفسيفساء المهشمة» للفنان الفرنسي بارنابي في صالتي جاليري 3 وبوليفارد فاساد، إذ يستعرض مجموعةً من أعمال الفنان الجديدة. ويندرج المعرض الجديد، الذي يضم باقةً من اللوحات والمنحوتات الجديدة، في إطار المعرض الفني السابق «ليلة على الأرض» للفنان بارنابي، الذي أقامه بالتعاون مع معرض آرت تايم. ويتكامل المعرض الزاخر بالألوان مع لوحة جرافيتي جدارية خارج موقع فاوندري. وعرض الفنان الفرنسي لوحاته في عددٍ من صالات العرض والمعارض في جميع أنحاء العالم، مثل فرنسا وسنغافورة ولوس أنجلوس ودول غرب أفريقيا. وتحتضن صالة جاليري 5 معرض بوابة الشمس للفنانة جهيدة البيطار، والمستوحى من أصولها ونشأتها في العاصمة السورية دمشق، حيث تعبر أعمال المجموعة عن عالم الفنانة الداخلي وما يختزنه من شغفٍ بالموسيقى من خلال توليفات الألوان والوجوه الضبابية المتنقلة بين الأضواء الساطعة والأنهار الجارية، في محاولةٍ للتحرر من آثار الحرب وآلام الحنين ونشر الدفء بأسلوب عفوي. ويستكشف الفنان كورش صالحي، من خلال معرضه «أطفال آدم» في صالة جاليري 4، مجموعةً من لوحات الكولاج الفوتوغرافية التي تم جمعها على مدار عشر سنوات وتصوير معظمها في إيران، لتروي مفارقات ثقافية. ويبرز هذا العمل استراتيجية الفنان المتمثلة في توظيف تقنيتي الدمج والالتواء لإعادة تعريف الشعارات والرموز الثقافية وتحديد مدلولاتها، ولاسيما أن الأسطح المتناقضة رقمياً تُعنى باستكشاف الرمزية المرئية ودراسة ازدواجية الإنسان وشعوره بنفسه. وتشكل البيئة الإبداعية في فاوندري فضاء مميزاً لتحقيق الإمكانات، كما تتيح للمجتمع الإبداعي في دبي والمشهد الفني العالمي الفرصة للازدهار والتواصل ومشاركة الأفكار.