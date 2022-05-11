أبوظبي وجهة المثقفين والأدباء في مايو الجاري

أبوظبي (وام)

تشهد إمارة أبوظبي خلال شهر مايو الحالي حراكاً ثقافياً حافلاً بالأحداث والفعاليات، التي ترسخ مكانتها كنقطة جذب للمبدعين والكتّاب والمثقفين من مختلف دول العالم، ويعزز حضورها باعتبارها الوجهة الثقافية الأولى على مستوى المنطقة. وتضم قائمة الفعاليات الثقافية التي تشهدها العاصمة خلال الشهر الحالي القمة الثقافية، ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب، والمؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية، وسلسلة من الفعاليات الأدبية والفنية والثقافية التي تتواصل منذ بداية الشهر في المجمع الثقافي في أبوظبي. وتقام القمة الثقافية هذا العام تحت شعار «الثقافة أسلوب حياة» في منارة السعديات خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو الحالي، وذلك بمشاركة قادة عالميين في قطاع الثقافة والاقتصاد الإبداعي.

وتناقش القمة استكشاف الحلول الثقافية الإبداعية لأبرز القضايا العالمية في عالم ما بعد جائحة كورونا، كما تناقش من خلال محاورها التحديات المعاصرة التي تقود المتغيرات في مجال الصناعات الإبداعية والثقافية والقطاعات الثقافية الأوسع في عالم اليوم، وتركز على إيجاد الحلول المناسبة للتحديات والفرص التي تواجه الصناعات الثقافية والإبداعية وقطاع الثقافة عموماً.

وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يُنظم مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، الدورة الـ31 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يقام خلال الفترة من 23 وحتى 29 مايو، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة نخبة من كبار الأدباء، والمفكرين، والناشرين من جميع أنحاء العالم. وتستضيف دورة هذا العام من المعرض أكثر من ألف ناشر من 80 دولة، يقدّمون جدولاً متكاملاً من الفعاليات يضمّ أكثر من 400 فعالية متنوعة تُلبي تطلعات الجمهور، فيما تحل جمهورية ألمانيا الاتحادية كضيف شرف، في الوقت الذي اختار المركز عميد الأدب العربي طه حسين شخصية العام المحورية للمعرض.

فعاليات ثقافية وفنية

من المقرر هذا العام انعقاد الدورة الأولى من المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية، الذي يُعقد يوم 22 مايو، قبيل انطلاق الدورة الـ31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع من مختلف أنحاء العالم.

بدوره يواصل المجمع الثقافي في أبوظبي تنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية التي تستهدف كافة الفئات العمرية ومختلف شرائح المجتمع.