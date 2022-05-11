«الشارقة القرائي 13»: فعاليات مشوقة في اليوم الثاني
شعار مهرجان الشارقة القرائي للطفل
11 مايو 2022 21:44
الشارقة (الاتحاد) يستقبل «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» زوّاره في اليوم الثاني، الموافق (الخميس 12 مايو)، بمجموعة عروض وفعاليات ثقافية وورش عمل متنوعة، بين الساعة 9 صباحاً وحتى 8 مساءً، ضمن جدول فعاليات اليوم الثاني من دورته الـ13، التي انطلقت الأربعاء (11 مايو)، في مركز إكسبو الشارقة. وضمن الفعاليات الثقافية سيكون الزطفال والزوار على موعد مع فعاليات مشوقة منها:
لقاء الطلاب مع كوبي يامادا يلتقي كوبي يامادا، مؤلف كتب الأطفال الشهير الذي تصنف كتبه في قائمة الأعلى مبيعاً وفق صحيفة «نيويورك تايمز»، بما في ذلك الكتب المصورة الحائزة على جوائز عدة مثل كتاب «ماذا تفعل بفكرة»، الطلاب والقراء في جلسة يترقبها من يتابعون قصصه المشوقة، وستقام هذه الفعالية 10:00 – 11:30 بقاعة الفكر. وينظم الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال ندوةً حوارية، ضمن جهود بحث سبل الارتقاء بكتاب الطفل، يشارك فيها كل من وفاء الشامسي، وعبدالواحد علواني، وشاهيناز العقباوي، وعلي عمرو، وذلك 10:30 – 12:00 بملتقى الثقافة 1.
كوكبنا الحبيب: الأرض تضيء هذه الندوة على آلية تناول مؤلفي كتب الأطفال موضوعات الاستدامة والمناخ والتغيرات البيئية في أعمالهم، ويشارك فيها نانيت هيفيرنان، وحمود بن علي الطوقي، وتديرها ليلى محمد، في 18:00 – 19:00 بملتقى الثقافة 1.
زخارف ولوحات وضمن فعاليات معرض الرسوم في المهرجان، تقام ورشتان للفئة العمرية من 5 إلى 10 سنوات، الأولى حول الزخارف الإسلامية، والثانية حول رسم اللوحات البارزة، مساء بمعرض الشارقة لرسوم كتب الطفل.
عروض فنية متنوعة وسيكون جمهور المهرجان أيضاً على موعد مع مجموعة من العروض الفنية، مثل عرض «رحلة الحيوان»، وعروض شخصيات المهرجان، وعرض «التزلج على الجليد في الحديقة السرية»، إضافةً إلى عرض «المختبر السحري». محطة التواصل الاجتماعي وتستضيف محطة التواصل الاجتماعي بالمهرجان محمد فايق ضمن ورشة حول صناعة سيارة سباق أو روبوت، وفي الورشة الثانية تناقش الخبيرة ماجدة كيفية إنشاء الرموز غير القابلة للاستبدال وعالم العملات المشفرة، بمقهى التواصل الاجتماعي.
محطة القصص المصورة وتهدف هذه الورشة لتعليم البناء الأساسي لصفحة من صفحات القصص المصورة، وتقام على فترتين صباحية وأخرى مسائية، وتستهدف الزوّار من 15 إلى 23 سنة، بركن القصص المصورة.
فعاليات وورش عمل للأطفال ويحفل برنامج اليوم الثاني أيضاً بعدد كبير من ورش العمل والفعاليات المخصصة للأطفال من مختلف الفئات العمرية، وتبدأ الورش من الساعة 9:30 صباحاً، ويقدمها مجموعة من الخبراء والمختصين، وتتناول موضوعات التمكين وصناعة المحتوى، وشرح وتقريب العلوم وسرد القصص والتعريف بالثقافة الرقمية، ومن بينها: الحكواتي - قصة الغول، وهي فقرة مخصصة للأطفال من جميع الفئات العمرية، وتعتمد على سرد قصة مشوقة تشد الطفل وتساعده على مواجهة مخاوفه من المجهول. وورشة البث الصوتي وهي مخصصة للأطفال من الفئة العمرية بين 6 إلى 14 عاماً، وتهدف إلى تدريبهم على إنشاء المدونات الصوتية، واختيار المواضيع الملائمة لأعمارهم، وذلك بورشة الصحافة والإعلام. وذلك ورشة «إيقاعات ممتعة مبهجة»، وتهدف إلى تعليم الأطفال كيفية توليف الموسيقى من خلال جهاز «يوروراك» المدهش. كما يقدم «ركن الطهي» فعاليات متعددة، ويبدأ اليوم الثاني بفعالية «وصفات من إسبانيا» التي يقدم من خلالها الطاهي داريو ستيفن أهم الوصفات الإسبانية المميزة، من الساعة 10:00 إلى 10:45 صباحاً، لتستمر الفعاليات على مدار اليوم.