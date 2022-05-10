«منشورات القاسمي» تعرض مؤلفات حاكم الشارقة في «أبوظبي للكتاب 31»
«منشورات القاسمي» تعرض مؤلفات حاكم الشارقة في «أبوظبي للكتاب 31»
11 مايو 2022 00:01
الشارقة (وام) تشارك «منشورات القاسمي»، الدار المتخصصة بنشر وتوزيع كتب ومؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في النسخة الـ31 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يقام خلال الفترة من 23 إلى 29 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض لتقدم للقراء محلياً وعربياً وعالمياً كافة مؤلفات سموه بلغات متعددة.
وتعرض «منشورات القاسمي»، خلال الحدث، مجموعة من الإصدارات من مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بلغت أكثر من سبعين عنواناً في مختلف حقول المعرفة، التاريخ والتحقيق والأدب والمسرح، الجديدة منها التي كان آخرها «تاريخ اليعاربة في عُمان 1623م-1747م»، و«صراع أمراء الزند وزوال الملك»، و«بيوت مدينة الشارقة والقرى المجاورة لها وساكنوها»، و«رسائل جوهرية»، إلى جانب كافة الإصدارات الحديثة والسابقة لتكون فرصة للجمهور للتعرف على آخر إنتاج الدار الأدبي والمسرحي والتاريخي باللغات الأجنبية المختلفة والتي بلغت أكثر من عشرين لغة أجنبية حية.
وفي سياق متصل، تشارك منشورات القاسمي أيضاً بجناح لأبرز منشوراتها في فعاليات النسخة الـ13 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» الذي سينطلق غداً ويستمر حتى 22 مايو الجاري في مركز «إكسبو الشارقة»، ليجمع بذلك الأطفال واليافعين في عالم من المعرفة والتعلم والترفيه تحت شعار «كوّن كونك». وكانت منشورات القاسمي قد أصدرت العديد من قصص الأطفال، من أبرزها كتاب «علي الرفراف الشجاع».
جدير بالذكر أن «منشورات القاسمي» استطاعت منذ تأسيسها وعقب مشاركتها المستمرة في المعارض الدولية والعربية للكتاب أن تقدم زاداً ثقافياً من خلال نشرها مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وغيرها إلى القراء والباحثين والمفكرين والتي شكلت إضافة نوعية لقراء المكتبات العالمية المهتمة بالتاريخ والرواية والمسرح.