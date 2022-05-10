«الشارقة القرائي للطفل 13» ينطلق اليوم

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تنطلق اليوم، فعاليات الدورة الـ13 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، التي تنظّمها «هيئة الشارقة للكتاب» تحت شعار «كوّن كونك» وتمتد للمرة الأولى على مدار 12 يوماً، من 11 حتى 22 مايو الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 139 دار نشر من 15 دولة عربيّة وأجنبية.

أبرز الضيوف

يستضيف المهرجان هذا العام نخبةً من نجوم الفن وكبار المبدعين العرب والأجانب، بينهم النجم المصري محمد هنيدي، الذي قدم العديد من الأعمال الأدبية للأطفال، ومخرج الأفلام الأميركي والرسام الشهير كايل بالدا، مخرج ورسام الرسوم المتحركة لفيلم Minions الشهير، وسيشهد المهرجان تنظيم حفل موسيقي يقدمه الملحن والمغني ومؤلف أغاني الأطفال طارق العربي طرقان برفقة أولاده.

وتضم لائحة ضيوف المهرجان عدداً من الكتاب والمبدعين والإعلاميين الإماراتيين والعرب، أبرزهم الأديب عمر طاهر والكاتبة هديل غنيم والروائي عصام يوسف، والكاتبة فادية دعاس والكاتب محمد شاكر جراغ، والرسامة انطلاق محمد علي، وآخرون.

ومن ضيوف المهرجان آخرون من الولايات المتحدة الأميركية كندا والمملكة المتحدة وإيرلندا وفرنسا وإيطاليا، وعدد من رواد الأدب من روسيا، والقارة الإفريقية.

أنشطة تفاعلية

وتشهد دورة هذا العام تنظيم أكثر من 1900 فعالية ما بين فعاليات مسرحية وورش إبداعية وعروض فنيّة وجلسات حوارية، يقدمها مبدعون وفنانون من مختلف أنحاء العالم، تشمل 1140 فعالية للطفل، و120 فعالية ثقافية، و130 عرضاً فنياً ومسرحياً.

وتشهد دورة هذا العام من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، انعقاد أول مؤتمر لموزعي الكتب في العالم، حيث سيلتقي يومي 15 و16 مايو الجاري في مقر «هيئة الشارقة للكتاب» أكثر من 200 موزع كتاب من مختلف أنحاء العالم، في سلسلة جلسات وورش مهنية، يناقشون خلالها مستقبل قطاع توزيع الكتب، وسبل تعزيز حركة انتقال الكتاب، وآليات تطوير قنوات التوزيع، وصولاً إلى تسهيل إتاحة المعرفة أمام الجميع.