خلال «الشارقة القرائي للطفل».. منصة الكوميكس تحتضن 100 فعالية
من مهرجان الشارقة القرائي للطفل
10 مايو 2022 17:38
الشارقة (الاتحاد) تستضيف منصة الرسوم المصورة خلال الدورة 13 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» في الفترة ما بين 11 إلى 22 مايو الجاري، أكثر من 100 فعالية، تتنوع ما بين عروض فنية وورش عمل، يقدمها نخبة من رواد فن القصص المصورة الذين قدموا من مختلف دول العالم، لمشاركة تجاربهم الإبداعية في عالم الكوميكس، ونقل خبراتهم حول الأسس التي تقوم عليها كتابة القصص المصورة وعوامل نجاحها وإقبال القراء عليها. وفي جلسة تفاعلية تنظمها منصة الكوميكس خلال المهرجان، يتناول مخرج الأفلام الأميركي والرسام الشهير كايل بالدا، مخرج ورسام الرسوم المتحركة لفيلم Minions الشهير، والذي شارك في العمل على عدة أفلام عالمية، منها Jumanj وToy Story 2، تجربته في عالم الرسوم المتحركة وتقنياتها الحديثة، وحياته المهنية برفقة أبرز الشخصيات الكرتونية التي ابتكرها على مدى سنوات. ويتعرف الأطفال واليافعون من خلال ورشة «المحقق الغامض» على أساسيات الكتابة التي يعتمدها مؤلفو القصص البوليسية، والأساليب المبدعة في اختيار شخصياتها وابتكار أبطال من المحققين الغامضين الذين يتولون حل ألغاز القضايا، كما يتعرف المشاركون في الورشة على أساسيات إنشاء شخصيات مثيرة للاهتمام تساعد في نجاح حبكة القصة وجذب قارئها. وتوفر ورشة «أساسيات القصص المصورة»، التي يقدمها الفنانان الإماراتيان محمد عابدين ومحمد الشيباني، للزائرين مساحة إبداعية يتعلمون من خلالها أسس البناء الدرامي لكتب الكوميكس، وأساليب استخدام اللغة المرئية في فهم الأحداث، كما تجيب عن تساؤلات عديدة حول الأدوات الأساسية التي يحتاجها هواة هذا الفن للبدء في مشاريعهم الخاصة، التي تمكنهم من توليد أفكار قصصية جاذبة يمكنها أن تتصدر مبيعات هذا النوع من الأدب. ومن خلال ورشتي «الأبطال الخارقون» و«الحبكة البوليسية»، يساعد مؤلفو سلسلة شارلوك سام، آدان خيمينيز وفيليسيا لو-خيمينيز، هواة فنون رسوم القصص المصورة على إنشاء شخصياتهم وإعداد المؤامرات الشيقة فيها، وقواعد الرسم التي تتعلق بتقاسيم الوجه والتعبيرات المميزة للشخصيات الإيجابية عن السلبية، والمواصفات المرئية لكل منها، وأساليب توظيف النص المكتوب في إعداد القصص وكيفية ربطه مع الصورة، إضافةً إلى الحديث عن المهارات التي ينبغي أن تتوفر لدى كاتب القصص المصورة لبث الروح في الصور بحيث تكون معبرة عن الحبكة الدرامية التي يتناولها، وتسهم في الإقبال على قراءتها.