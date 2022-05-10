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تراجع الأسهم اليابانية وانتعاش «وول ستريت» يحد من الخسائر
رجل يمر أمام شاشة تعرض الأسهم اليابانية
10 مايو 2022 16:12

 طوكيو (رويترز) - تراجع المؤشر نيكي الياباني لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء، لكنه تجنب خسائر أكبر مع بدء المستثمرين في إعادة شراء الأسهم على أمل ارتفاع أسعارها بعد انتعاش الأسهم الأميركية في الليلة الماضية. وأغلق المؤشر منخفضاً 0.58 بالمئة إلى 26167.10 نقطة، بعد أن قلص خسائره في التعاملات المسائية مدعوماً بارتفاع الأسهم الأميركية. وكان المؤشر نيكي قد انخفض إلى مستوى 25773.83 نقطة لأول مرة منذ منتصف مارس في الصباح متأثراً بعمليات بيع مكثفة في وول ستريت الليلة الماضية خاصة لأسهم شركات التكنولوجيا. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.85 بالمئة إلى 1862.38 نقطة. وكانت أسهم شركات التكنولوجيا هي أكبر خاسر على المؤشر نيكي، فأدى تراجع أسهم إن.تي.تي داتا وطوكيو إلكترون وأدفانتيست وسوفت بنك وسوني مجتمعة إلى خفض المؤشر بنحو مئة نقطة. وكان المؤشر الفرعي لأسهم المرافق هو الوحيد الذي ارتفاع اليوم مثلما حدث بالأمس. وهبطت أسهم 139 شركة وارتفعت أسهم 83 شركة من 220 شركة مدرجة على المؤشر نيكي.

المؤشر توبكس الياباني
مؤشر نيكي الياباني
بورصة وول ستريت
الأسهم اليابانية
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