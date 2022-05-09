«مركز الفنون» يستضيف «ذا ستوريفيل موسكيتو»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي استضافة عرض «ذا ستوريفيل موسيكتو» للفنان كيد كوالا، منسق الأغاني والمنتج الموسيقي الشهير ومؤلف الروايات المصورة الحائز جوائز عدة، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط يومي 12 و13 مايو الجاري.ويروي عرض ذا ستوريفيل موسيكتو، الذي يتم تقديمه بتكليف مشترك من مركز الفنون، قصة ذكر بعوض شاب يغادر بلدته الصغيرة في الريف بحثاً عن الشهرة والثروة في إحدى المدن الكبيرة، حيث يسعى لتحقيق حلمه بالعزف مع واحدة من أشهر فرق الجاز في قاعة سيد فيلا للحفلات الموسيقية.

ويتم عرض أحداث رواية الرسوم المتحركة المصورة وتصويرها وتسجيلها بشكل مباشر بأسلوب سينمائي مميز باستخدام ديكورات مسرحية ودمى مصغّرة وأنواع متعددة من الكاميرات والشاشات، بمشاركة فريق من المؤدين والموسيقيين وخبراء المؤثرات الصوتية والتقنيين. وتروي الدمى قصة العرض على أنغام الموسيقى الأصلية التي تعزفها فرقة موسيقية مؤلفة من ثلاثة فنانين، بمشاركة كيد كوالا على أجهزة تشغيل الأسطوانات وأجهزة الكيبورد والآلات الإلكترونية.

إلى ذلك، قال بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون: «العرض يقدم للمشاهدين فيلم رسوم متحركة في الوقت الفعلي على شكل عرض أداء مفعم بالمشاعر والحرفية الفنية ليناسب جميع أفراد العائلة. ويقدّم كيد كوالا عملاً فنياً يجمع البهجة والحيوية مع أرقى مستويات الإبداع والابتكار في جامعة نيويورك أبوظبي».

ويسلط عرض ذا ستوريفيل موسيكتو الضوء حول مواضيع الصدق والارتجال والحدس والأسلوب الفريد لكل شخص وقيمة التعاون. ويأتي هذا العمل امتداداً للنجاح الكبير الذي حققه كيد كوالا في عرض نوفونيا ماست فول الذي قدم عرضه الأول المباشر في مركز الفنون عام 2017. ويعكس العرض الجديد مهارات كيد كوالا المذهلة في التأليف النصي والموسيقي، إلى جانب مهاراته الإخراجية المتميّزة. وكان من المقرر عرض العمل في شهر مارس 2020 في دولة الإمارات، إلا أن الأزمة الصحية العالمية حالت دون ذلك.

من جهته، قال كيد كوالا: «كنت وفريقي متحمسين للكشف عن هذا العرض في جامعة نيويورك أبوظبي في شهر مارس 2020، ولكن لم نستطع تحقيق ذلك حتى الآن. ونتطلع الآن إلى بدء جولتنا العالمية للإنتاج في المسرح الأحمر المميز في جامعة نيويورك أبوظبي».